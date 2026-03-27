Vocero di Union Sindical ta aplica kico e Consensus Rijkswet cu Aruba y Hulanda a firma ta nifica
ORANJESTAD (AAN)-- Hose Figaroa, Vocero di Union Sindical Aruba, den entrevista cu Matutino DIARIO a reitera, kico un Rijkswet ta encera.
“Aki na Aruba, loke nos ta deal cu ne, loke nos traha cu ne, normalmente, ta nos legislacion local, nos Landsverordening, nos leynan cu ta wordo traha door di nos propio Parlamento, cual ta wordo scogi door di nos pueblo, pa papia y tuma decisionnan den nos nomber, y pa hiba nos deseonan tambe pa cu e rumbo cu nos kier hiba nos pais y pa guia nos pais den e direccion eynan”, Asina mr. Hose Figaroa a expresa.
Figaroa a señala cu e diferencia di e leynan cu generalmente nos ta custumbra cu ne, y un rijkswet ta cu esaki ta un ley na nivel di Reino Hulandes.
“Pues, den un Rijkswet e rol di Parlamento di Aruba, practicamente ta no existente. E ta un ley cu ta wordo trata na Hulanda, cu ta wordo discuti den Parlamento na Hulanda, cu tambe ta un Organo, cu tambe ta un Parlamento pero cu no ta wordo scogi door di pueblo Arubano. No ta un Parlamento cu ta na haltura di kico ta come y bebe den nos pais; e ta un Parlamento cu ta wordo scogi pa pueblo hulandes pa atende cu asuntonan di Hulanda. Den e caso aki e no ta un Rijkswet sin mas, e ta wordo papia di un ‘Consensus Rijkswet’. Kico e diferencia ta cu un Rijkswet normal? E diferencia ta, eigenlijk uno chikito. E kiermen cu e Rijkswet no ta nace sin mas, sino cu e ta nace di un acuerdo di e paisnan envolvi, den e caso aki, Aruba y Hulanda, e ta nace for di e deseo di ambos pais pa regla un asunto pa medio di un Rijkswet”, mr. Hose Figaroa a relata.
Interesante di un Consensus Rijkswet ta tambe, ta cu e mester existi durante henter e proceso pa prepara y yega na e Rijkswet aki, sinembargo una bez e bira un ley e ta bira un Rijkswet normal.
El a splica cu pa yega na un Rijkswet di consenso mester ta basa riba un acuerdo, y Aruba a firma un acuerdo cu Hulanda na cierto momento bao e signatura di e gobierno anterior. “Pues hecho ta cu nos a yega na un acuerdo cu Hulanda pa encamina e proceso den un Consensus Rijkswet, sinembargo e pregunta cu ta bin ta, e hecho cu na e momento ey nos a bay di acuerdo cu esaki, kiermen cu nos ta mara na man cu pia, na cumpli cu full e proceso aki? Anto akinan ta unda nos tin cu para keto pasobra loke nos ta tende di algun miembro di Parlamento di Aruba, y a wordo menciona door di Hulanda tambe, ta cu tin un palabracion pa cumpli cu ne, y cu afspraak ta afsprak”, mr. Hose Figaroa a remarca.