VMS waarschuwt voor dreigende escalatie

11/01/2022

PARAMARIBO – De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft aan het Staatsziekenfonds en de zorgverzekeraars van de Survam onomwonden kenbaar gemaakt dat het huidig tarief niet meer werkbaar is en dat er zo snel mogelijk een realistisch werkbaar tarief wordt vastgesteld.

De VMS heeft op 29 december vorig jaar een voorstel gedaan aan de directies om in afwachting van een definitief tarief zoals vastgesteld door de accountant, een voorlopig tarief te implementeren aangezien de particuliere huisartsen met geen mogelijkheid hun praktijken verder kunnen bekostigen.

Het gemiddeld tarief per verzekerde per maand dat nu ontvangen wordt is volstrekt onwerkbaar en heeft tot dramatische situaties geleid. De VMS en de zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een accountant aangetrokken die de tarieven voor de huisartspraktijken heeft berekend.

Het jarenlang getoonde geduld van de huisartsen is niet meer vol te houden. De huisartsen verenigd in de VMS zullen woensdag in een vergadering beslissen over de verder te ondernemen stappen indien er geen werkbare oplossing bereikt wordt. Vanuit haar verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap, heeft de VMS gemeend de gemeenschap te moeten informeren over een dreigende escalatie, staat in een persbericht.

