Visumvrij reizen naar Europese Unie nog lange weg

28/04/2022

-

Ivan Cairo

Minister Albert Ramdin dinsdag tijdens de openbare vergadering van het parlement.

Foto: DNA



PARAMARIBO –

Van het visumvrij reizen door Surinaamse paspoorthouders naar Europa, het zogenoemde Schengengebied, zal niet binnen afzienbare tijd sprake zijn. Ook niet wanneer De Nationale Assemblee de conceptwet Reisdocumenten, wat de introductie van biometrische paspoorten mogelijk maakt, heeft goedgekeurd en deze vervolgens in werking treedt.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International

Business en Internationale Samenwerking (Bibis) merkte op vragen

van volksvertegenwoordigers op dat de Verenigde Arabische Emiraten

tot nu toe het enige land is dat heeft aangegeven dat reizigers uit

Suriname een biometrisch paspoort dienen te hebben om te komen tot

een visumafschaffingsregeling.

De regering heeft de gelopen periode tijdens de reguliere

Artikel 8-dialoog met de Europese Unie (EU) aangegeven een aanvraag

te zullen doen daartoe. Daarbij is ook het bezit van biometrische

paspoorten aan de orde gekomen. Maar het hebben daarvan betekent

niet dat Surinamers onmiddellijk visumvrij naar de EU zullen kunnen

reizen. Daartoe zal er eerst een officieel verzoek van Suriname

moeten worden gedaan. “Wij wachten op de afronding van deze wet

voordat wij die stappen ondernemen”, aldus Ramdin.

Er zal volgens hem moeten worden gelobbyd en onderhandeld met de

EU en de lidstaten voor het aangaan van een

visumafschaffingsovereenkomst. Dit is informeel en formeel al

kenbaar gemaakt aan Belgie, Frankrijk, Spanje en Nederland. Over

het algemeen is “vrij positief” gereageerd op Surinames verzoek. De

landen wachten op de officiele aanvraag en bijbehorende informatie.

Suriname heeft nog geen besluit genomen over het toelaten van

uitsluitend buitenlandse reizigers met een biometrisch paspoort. Op

Zanderij zouden infrastructuur en apparatuur moeten komen om dat

reisdocument te kunnen lezen.

Diplomatiek paspoort

De nieuwe wet is volgens Ramdin belangrijk om het

personenverkeer tussen Suriname en het buitenland te

vergemakkelijken. Bij onderhandelingen met landen over

visumafschaffing wordt besproken en vastgelegd voor welke

functionarissen welk type paspoort wordt toegekend.

De bewindsman stelde dat met betrekking tot het paspoortenbeleid

diplomatieke paspoorten aangeven dat de houders in dienst zijn van

Bibis. Diplomatieke paspoorten worden uitgegeven aan personen die

in het buitenland werken op ambassades of bij internationale

organisaties en hun gezinsleden. Daarnaast komen de president,

vicepresident, ministers en gezinsleden, directeuren van

ministeries, leden van de rechterlijke macht en van het parlement

in aanmerking. Dienstpaspoorten worden verstrekt aan ambtenaren die

voor de dienst dienen te reizen met uitzondering van

onderwijsgevenden en personen in de zorgsector.







