Vijftienjarige jongen aangehouden als moordverdachte

29/12/2021 09:05

PARAMARIBO – Rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten hebben de 15-jarige N.R. na opsporing aangehouden in een woning te Paramaribo. Hij wordt ervan verdacht de 50-jarige vrouw Zhenjie Yang om het leven te hebben gebracht in een woning aan de Kwattaweg. De vrouw runde een bakkerij. De jongen kon zaterdag worden aangehouden na bekomen en uitgewerkte informatie.

Het slachtoffer is in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 december door verstikking om het leven gekomen. Dat heeft obductie op het lichaam uitgewezen. De jeugdige verdachte heeft nog geen volledige bekentenis afgelegd.

N.R. is vanwege zijn leeftijd ondergebracht in het jeugdcellenhuis van het Opa Doelie Doorgangscentrum. Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen zullen worden verricht. Het lichaam van de vrouw is nog niet afgestaan aan de nabestaanden.

