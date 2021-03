‘Vijftien jaar NVMS vieren we in ons hart’

Bij een bigi yari wordt volgens Surinaamse gewoonte meestal groot feest gehouden. Op 2 maart bestond de Nationale Volksmuziekschool

Suriname (NVMS) vijftien jaar. Het voornemen was om in de eerste week van maart het derde lustrum op een bijzondere manier te gedenken met een live concert van een back in time-productie. Echter, wegens de coronasituatie, waardoor alles op haar kop is, werd het project steeds verschoven.