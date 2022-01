Vijfde golf Covid-19 torent al uit boven de vierde

14/01/2022 21:47

PARAMARIBO – “De vierde golf stak met kop en schouders boven de vorige en nu is dat de vijfde golf boven de vierde,” zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Hij is donderdag in de Nationale Assemblee ingegaan op de huidige Covid-19-situatie. De conclusie uit de statistieken is dat de vijfde Covid-19-golf, met Omicron als dominante variant, nu al uitsteekt boven de vierde. Voor deze maand zijn al 15.700 testen verricht.

Er zijn voor de vijfde golf al ruim 9.000 positieve gevallen geregistreerd. Echter is het aantal overledenen niet zo schrikbarend als in de voorgaande golven. De verwachting is dat, gezien de testen die dagelijks verricht worden, eind deze maand een recordaantal swabs wordt gehaald. Het reproductiegetal bij de start van de vijfde golf was zelfs 9.9, maar is thans gedropt naar 1.4.

Delta is lang de enige variant in Suriname geweest. Uit de laatste batch die voor onderzoek naar Nederland is gestuurd – het betrof materiaal van de laatste week van december – is uiteindelijk de aanwezigheid van Omicron in Suriname aangetoond. Omicron lijkt tot op heden de meest dominante variant.

Ramadhin zegt dat de vaccinatiecijfers dagelijks worden bijgewerkt en dat het Outbreak Management Team (OMT) de regering op basis van de statistieken adviseert. Hij merkt ook op dat er genoeg vaccins in voorraad zijn, maar dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om de vaccinatiebereidheid.

In Suriname is het meest met AstraZeneca gevaccineerd, gevolgd door Pfizer, Sinophram en Moderna. Moderna is niet meer in voorraad. Aan Sinopharm zijn er nog ruim 57.500 doses, waarvan de voorraad in mei 2023 vervalt. De voorraden van ruim 17.600 doses AstraZeneca en ruim 7600 doses Pfizer vervallen in februari dit jaar.

Het Pfizer-vaccin recentelijk volledig vrijgegeven voor de samenleving, dit vanwege de toeloop en de vervaldata. Verder is er volgens minister Ramadhin genoeg beschermingsmateriaal voor zes maanden in voorraad, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

