Vijfde editie ‘Recycling with a twist’

“Omdat het onze laatste keer is willen we meer symboliek inbouwen. Zo denken we aan een muurschildering voor de gemeenschap of ergens op leuke plekken dyompofutu van tegels te maken voor kinderen. Jeugdigen zitten te veel binnen achter de computer, aan de telefoon of op de tablet. Ze moeten meer bewegen en buiten zijn.” Ondanks de voor deze keer gewijzigde aanpak wordt het sociale karakter van het tweejaarlijkse evenement ‘Recycling with a twist’, dat dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd, behouden zegt initiatiefnemer Frank Wijdenbosch.

In Nederland ingezamelde goederen worden op een speciale manier

verkocht. Het geld wordt bestemd voor sociale projecten. De groep

die zich er nu voor inzet houdt het voor gezien. “We zijn allemaal

boven de zestig en na tien jaar is het tijd dat anderen van ons

overnemen.”

Voor de nieuwe groep die de organisatie zou willen trekken,

hoopt Wijdenbosch mensen uit verschillende disciplines te vinden.

“Wat men zich moeten realiseren is dat we dit vrijwillig doen. Het

is niet iets om geld te verdienen, want niemand van ons houdt er

een rooie cent aan over.”

Hij coordineert de activiteiten in Nederland en zal dat, ook als

er nieuwe mensen komen, blijven ondersteunen. De andere leden van

de groep wonen in Suriname: Marisa Pieplenbosch, Els Tjong Joe Wai

en Betty Goede. Dit jaar wordt het evenement voor de vijfde keer

gehouden.

Via een feestelijke braderie met diverse kunstactiviteiten in

Art Gallery Sukru Oso aan de Cornelis Jongbawstraat krijgen de

ingezamelde goederen een tweede leven. De eerste editie was in

2013. De vijfde had vorig jaar moeten plaatsvinden, maar werd

vanwege de coronapandemie uitgesteld naar 27 maart. Het voornaamste

doel van dit evenement is geld bijeen te krijgen voor sociale

doeleinden.

Voor Wijdenbosch begon het tien jaar geleden heel simpel. Hij

kwam bij het Lotjeshuis, waar ondervoede en in de steek gelaten

kinderen, eventueel na behandeling in het ziekenhuis, worden

opgevangen en goede en vakkundige verzorging krijgen. Het gaat om

kinderen uit een zwak sociaal-economisch milieu. “Plagend zei ik

tegen de directeur dat ik zo een prachtige baby zou willen hebben.

Dat mocht niet.”

Wijdenbosch, die theatermaker is, werd wel door de directeur

gevraagd om zijn invloedrijke vrienden te motiveren het tehuis te

ondersteunen. “Zo ben ik begonnen door in mijn vriendenkring te

vragen naar nog goed bruikbare spullen en die naar Suriname te

sturen.” De goederen verzamelde hij en pakte ze ook zelf in voor

verzending. Hij neemt de touwtjes voor het verzamelen liever in

eigen hand om te voorkomen dat er niet bruikbare spullen worden

ingezameld.

Het evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot een ware

happening met kunst en entertainment. Schrijfster van historische

romans Cynthia McLeod heeft aangeboden om uit een van haar boeken

voor te lezen. Ook verteller en schrijfster Hilli Arduin is van de

partij. Maestros of Music School Bellas Artes en de Nationale

Volksmuziekschool Suriname verzorgen het muzikale gedeelte.

Wijdenbosch verwacht dat het net als de vorige edities druk zal

zijn. De coronamaatregelen, zoals handen ontsmetten en mondkap

dragen, blijven gehandhaafd, ondanks dat het evenement in de

openlucht wordt gehouden. Mocht het op het terrein van de gallerij

druk worden dan zal de poort worden gesloten totdat een groepje

vertrekt en anderen kunnen worden toegelaten.







