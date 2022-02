Vijf op rij voor Cyarah Kensmil en Lady Rangers

21/02/2022 03:30

-

Terence Oosterwolde

Cyarah Kensmil (vijfde vanuit rechts achterste rij) en haar teamgenoten in de Teague Center waar ze de NCAA Division I-vrouwenpartij tussen Abilene Christian University en Sam Houston University bijwoonden.

Foto: Ranger College



PARAMARIBO –

Met zestien punten, zes rebounds, een team-high vijf assists en een steal had Cyarah Kensmil een wezenlijke bijdrage in de 77-66 overwinning van Ranger College op bezoek bij McLennan Community College. Door de vijfde opeenvolgende zege verbeterden The Lady Rangers hun winst-/verliesstaat naar 15-14 met nog een duel in het reguliere seizoen.

Kensmil scoorde zeven van haar twaalf schoten en benutte twee

van de drie vrije worpen. Ze pakte vier offensive rebounds, de

meeste binnen het team. De Surinaamse basketbalster had drie

turnovers en maakte vier persoonlijke fouten.

Ranger revancheerde zich voor de nederlaag van 22 januari toen

de bezoekende McLennan na tweemaal verlenging met 67-64 zegevierde.

Kensmil had in die partij een double-double (18 punten en 11

rebounds), drie assists, drie steals en een block.

Voor Lady Rangers, die op 15-14 staan, inclusief 9-6 in de North

Texas Junior College Athletic Conference, rest nog de slotwedstrijd

van 26 februari op bezoek bij Collin College (15-10/7-6). Deze

tegenstander had op 29 januari met 62-59 gewonnen. In dat duel kwam

Kensmil tot tien punten, acht rebounds, twee assists en twee

steals.







