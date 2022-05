Viering 75 jaar Naks Ubuntu

03/05/2022 00:00

Tascha Aveloo

Enkele leden van Naks doen een voordracht en plengoffer bij de opodron-ceremonie.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

De geur van pompea en floridawater mixt zich met smeri wiri. In een prapi is het geurige water waarmee bezoekers worden verwelkomd, gekleurd met blauwsel. Zoals op elke activiteit bij de sociaal-culturele organisatie Naks worden de handen van elke bezoeker ermee gewassen. Zondagmorgen komen de leden en sympathisanten in bosjes aangelopen en om twaalf uur uur ‘a dyeng dyen e loi’. Een koperen bel word geslagen en het tromgeroffel kondigt aan dat de samenkomst zal aanvangen.

De agidadron, een langgerekte drum, is ‘gekleed’ in een batik

print stof en is door de spelers gewijd met pimba en bier. De

handslagen op de apintie, de kwabangi met stokken, de agidadron met

stok en hand vormen samen een intens indringend geluid. “De opodron

is een oude traditionele ceremonie van drumspel dat gedaan werd op

de vooravond voor eendu, een toneelspel. Dan werd er gebeden naar

de voorouders, de Gronma, de Schepper en werd gevraagd om

zegen zodat de du goed zou verlopen”, vertelt Darrel Geldorp lid

van Naks.

Ubuntu

Deze oude ceremonie is speciaal voor de herdenking van het

75-jarig bestaan van NAKS, gebracht naar de 21ste eeuw

om deze bijzondere tijd aan te kondigen. De Surinaamse vlag wordt

met groot eerbetoon door drie agenten gehesen. En de Naks-vlag door

drie leden onder apintiespel.

Voorzitter Siegmien Staphorst gaat kort in op de komende

activiteiten die gedurende een jaar zullen worden gehouden. “We

denken op deze dag aan oprichter Eugene Drenthe. Maar ook aan de

anderen die hun krachten hebben gegeven zoals familie Baarn en alle

anderen die ons zijn voor gegaan. Zij kunnen met trots naar ons

kijken en zien dat het werk voortgang vindt.”

Zo zal er ook een lezing worden gehouden omtrent de

‘alla kondre prakseri‘ die Drenthe voorstond. “We zijn een

Afro-Surinaamse organisatie, maar we hebben altijd met anderen

samengewerkt. We sterken onszelf als zwarten maar geloven dat we

alleen door bundeling met elkaar en samenwerking met anderen,

vooruit zullen komen.”

Op 4 mei, de eigenlijke verjaardag van Naks zal er een

dankdienst worden gehouden gevolgd met een receptie voor genodigden

en daarna een feestelijke koto dansi. Geldorp is reeds 22 jaar lid

van Naks. “Ik wilde meer van de Afro-Surinaamse cultuur leren.

Tijdens een Miss Alida zag ik mensen wintidansen en ik dacht ik wil

nu echt meer hierover weten.”

Hij is echt gegroeid in de organisatie. “Het heeft me gevormd

als mens, en tot een cultuurambassadeur.” Volgens Geldorp is er

heel veel werk aan de winkel in de organisatie. “We werken nu aan

ergfoedvastlegging, zang, dans, de kleding. We hebben echt wel

mensen nodig, vrijwilligers, die willen helpen bij het vastleggen

van ons erfgoed.”

Lees uitgebreid over 75 jaar Naks in onze komende

woensdageditie

woensdageditie







