Vier Surinaamse vrouwen naar KNVB WorldCoaches-training

16/04/2022 20:02

-

Marinio Balsemhof

Oud-U2o-coach Aisa Smit is een van de vier Surinaamse vrouwen die op Bonaire participeert in de WorldCoaches-training van de KNVB.



PARAMARIBO –

Aisa Smit, Cherrilyn Alimoenadi, Saraya Truideman en Tetcha Soesman vertrekken zaterdag naar Bonaire om te participeren in de WorldCoaches-training van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) met ondersteuning van de Europese Voetbalbond (Uefa). Kenneth Jaliens, coordinator van de KNVB in Suriname, zegt tegen de Ware Tijd dat er bewust is gekozen voor het viertal omdat de afvaardiging zo duurzaam mogelijk en het sporthart degelijk aanwezig moet zijn.

Er is bij de selectie van de vier kandidaten niet alleen gelet

op hun voetbalkwaliteiten. Jaliens noemt ook representativiteit,

educatie, communicatievaardigheden, algemene ontwikkeling en

organisatie kwaliteiten als criteria. “We verwachten dat we ze

kunnen behouden voor het damesvoetbal en ze op een breder vlak

kunnen inzetten.”

Jaliens stelt dat de KNVB zich richt op de toekomst. De vier

Surinaamse vrouwen passen volgens hem goed binnen een

voetbalorganisatie, in het bijzonder vrouwenvoetbal. De bond is al

jaren bezig met een programma om coaches op te leiden die jeugdigen

door middel van voetbal levensvaardigheden bijbrengen. Hij

benadrukt dat de Wereldvoetbalbond (Fifa) de betrokkenheid van

vrouwen in het vrouwenvoetbal bijvoorbeeld als arbiter, coach of

begeleider, stimuleert.

De training is speciaal voor het Nederlandstalig gedeelte van

het Caribisch Gebied. Los van Suriname zijn er deelnemers uit

Bonaire, Aruba en Curcao. Smit, oud-international van Suriname, is

enthousiast dat ze aan de cursus mag deelnemen. “Ik kan me dan

verder ontwikkelen om steeds beter te worden in het coachen. Ik kan

op die manier een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van ons

damesvoetbal.”

Ze vindt het wel jammer dat terwijl mensen en organisaties

kosten noch moeite sparen om het voetbal in Suriname in stand te

houden en of te ontwikkelen, de Surinaamse Voetbalbond als

moederorganisatie alle glazen ingooit. Zij doelt daarmee op het

voorval met de vrouwenselectie waarbij er vijf internationals

werden achtergelaten op Puerto Rico.

Smit: “Ik heb geen zin in dit bestuur dat waarde hecht aan noch

gevoel heeft voor onze dames. Ik geloof in de liefde voor de sport

en het werken met mensen die liefde hebben voor het werk. Als je

dat niet hebt, laat het werk dan over aan iemand die wel liefde

heeft. Er zijn zoveel anderen die de dames kunnen en zullen

waarderen. Ik geloof dat het goed zal komen met een ander

beleid.”







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina