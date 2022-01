Vier sterkhouders Robinhood weigeren vaccinatie

12/01/2022 08:01 – Marinio Balsemhof

Landskampioen Robinhood. Coach Roberto G?deken doet er alles aan om de nationale titel te behouden. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Bij Robinhood zijn op vier spelers na alle seniorenvoetballers gevaccineerd tegen Covid-19. Volgens coach Roberto G?deken gaat het om vier sterkhouders, die weigeren zich te laten inenten. “Maar dat heeft ons niet beziggehouden, omdat hun mening of standpunt moet worden gerespecteerd.”

De coach geeft de garantie dat de club ervoor zal zorgen dat ondanks het ontbreken van het kwartet – slechts volledig gevaccineerden mogen aan de competitie meedoen – er een goede bezetting is om het team verder te ontwikkelen. De recordkampioen van Suriname wil nog twee spelers aan haar selectie toevoegen om het gemis van de ‘antivaxers’ op te vangen. Ook zijn er tekenen dat ten minste twee van hen overstag zullen gaan. Ze hebben beloofd om nog deze week hun eerste prik te halen.

G?deken probeert de selectie gereed te krijgen voor het nieuwe seizoen van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). De volksclub startte officieel begin december met de voorbereidingen en liet bewust de warming-up van de bond aan zich voorbijgaan. “Wij hebben niet meegedaan omdat wij interm nog niet goed waren voorbereid”, legt de coach uit.

Na een maand van trainen is hij tevreden met het verloop. De opkomst is vanaf de start erg goed. “Er was altijd een vrij goede opkomst van tussen de 80 en 90 procent.” In het nieuwe jaar is dat iets minder, omdat een aantal van de spelers griepverschijnselen vertoonden. Het gaat gelukkig de goede kant op en een groot deel heeft maandag de training hervat. De coach denkt dat de rest vrijdag aansluit.

G?deken heeft een vrij jonge selectie. Hij kan nagenoeg over dezelfde spelersgroep beschikken. Alleen Shaquille Pinas heeft aangegeven de club te willen verlaten. De goaltjesdief wil zich bij Notch aansluiten. “Wij houden met alles rekening, omdat wij niet weten wat in deze tussentijdse transferperiode zal gebeuren”, aldus de coach.

