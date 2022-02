Vids: ‘Conceptwet grondconversie onacceptabel’

09/02/2022 20:57

INGEZONDEN – Ondanks de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) twee petities heeft ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) om de behandeling van de conceptwet Grondconversie voor onbepaalde tijd uit te stellen, is dat aan dovemansoren gericht. Het parlement zou dinsdag de conceptwet wederom behandelen, maar door gebrek aan quorum is die vergadering niet meer doorgegaan. VIDS heeft de indruk dat DNA (of een deel van het parlement) om onbekende redenen haast heeft om de wijziging van het decreet Uitgifte Domeingrond, namelijk de conversie van grondhuur naar eigendom, door te drukken, daarmee de fundamentele mensenrechten van de inheemse volken verder in gevaar brengend. Met grote bezorgdheid neemt het traditioneel gezag van inheemse volken hiervan kennis.

VIDS blijft erop wijzen dat de conceptwet Grondconversie niet in overeenstemming is met de rechten van inheemse volken en in de huidige vorm niet acceptabel is. Het traditioneel orgaan van inheemsen geeft in de ingediende petities aan dat ??n van de beginselen van het grondbeleid niet correct is en dat dient eerst rechtgezet te worden. Volgens het decreet Domeingrond is alle grond waarop geen recht van eigendom kan worden bewezen, domein van de staat. Maar inheemse woon- en leefgebieden zijn wel degelijk eigendom van de inheemse volken, ook al is daar geen eigendomsakte van te overleggen, juist vanwege deze op koloniale basis gestoelde domeinwetgeving. Het is een structurele tekortkoming van de Surinaamse wetgeving, zoals ook aangegeven in gerechtelijke vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten.

Inheemse dorpshoofden tijdens de miniiconferentie van de Vids vorig jaar december. Volgens de overkoepeling raakt de inheemse gemeenschap steeds meer verhit vanwege het ontbreken van onder meer rechtszekerheid en rechtsbescherming.

Inheemse gronden zijn g??n onderdeel van het domein van de staat. Dergelijke structurele tekortkomingen dienen eerst te worden rechtgezet anders blijft de wetgeving voortborduren op een foutief beginsel. “Er dient dus, integraal bij deze discussie tot wijziging, direct ook een wijziging te worden aangebracht in artikel 1 lid 1 van het decreet Beginselen Gronduitgifte, waardoor de traditionele woon- en leefgebieden der inheemse volken worden uitgesloten van domeingrond en waarbij wordt verwezen naar de collectieve rechten van inheemse volken zoals vastgelegd in de conceptwet Collectieve Rechten”, benadrukt Vids.

De regering kan en mag helemaal niet beslissen over grond die eigendom is van inheemse volken, zoals momenteel wel in de conceptwet Grondconversie staat. Wat betreft de tekst in de conceptwet Grondconversie die zogezegd de rechten van inheemse en tribale volken moet beschermen, zegt artikel 13 lid 5 in de conceptwet Grondconversie dat “Domeingrond, waarop ten behoeve van in stamverband levende marrons en inheemsen collectieve rechten zijn gevestigd, komen niet in aanmerking voor overdracht in eigendom”. Maar momenteel zijn er nog geen collectieve rechten “gevestigd” dus is deze bepaling op dit moment van generlei waarde, waardoor alle grond ongestoord kan worden omgezet in eigendom. De controversi?le conceptwijziging dient daarom pas te worden doorgevoerd n? gedegen wettelijke erkenning van die collectieve rechten.

Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

