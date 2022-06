Viahando pronto? controla validez di Paspoort Hulandes na tempo!

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E vacacion di fin di aña escolar ta acercando: un periodo cu hopi habitante di Aruba y nan famia ta biaha pa exterior.

Importante ta pa e documento necesario pa por biaha, esta e paspoort, ta valido durante e viahe di ida y di buelta. Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo) y Gabinete di Gobernador di Aruba p’esey ta recomenda tur residente di Aruba cu nacionalidad Hulandes pa controla validez di nan paspoort Hulandes na tempo y pa tuma accion mesora si esaki ta necesario. Asina ta preveni costo dobel y ta preveni cu un viahe no por sigui pa motibo di falta di un paspoort valido.

Aplicacion paspoort Hulandes

Residentenan cu un paspoort Hulandes cu ta nota cu esaki ta casi caduca of cu ya el a caduca caba, mas lihe posibel mester haci un cita na Censo pa aplicacion pa un paspoort nobo. E costo pa esaki ta AWG 176,- pa personanan for di 18 aña y AWG 120,- pa personanan te 18 aña. Ta dura mas of menos 3 siman prome cu e paspoort nobo ta disponibel.

Costo dobel: paspoort Hulandes nobo y paspoort di emergencia

Residentenan cu un paspoort Hulandes cu ta bay viaha y cu nota cu nan paspoort a caduca of lo caduca durante di e viahe, den casonan excepcional por aplica pa un paspoort di emergencia na Gabinete di Gobernador di Aruba. Mester por proba di tin motibonan urgente pa viaha y mester cumpli cu algun rekisito adicional.

Tambe e persona mester realisa cu e prome paso ta pa aplica pa un paspoort Hulandes nobo na Censo prome cu por aplica pa e paspoort di emergencia na Gabinete di Gobernador. Esey ta nifica cu costo dobel ta aplicabel: e gastonan pa e paspoort Hulandes nobo (AWG 176,- pa personanan for di 18 aña y AWG 120,- pa personanan te 18 aña ) y pa e paspoort di emergencia (AWG 110,-).

Pa evita costo dobel, ta recomenda un y tur pa controla validez di nan paspoort Hulandes adelanta y pa aplica pa un nobo tambe na tempo.

Tur viahero ta responsabel nan mes pa zorg pa un paspoort valido. Censo y Gabinete di Gobernador no ta responsabel si acaso un viahe no por sigui pa motibo di no a ricibi e paspoort Hulandes of e paspoort di emergencia na tempo.

Potret: © Kabinet Gouverneur Aruba