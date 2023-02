Via Jetair Caribbean turistanan Europeo cu ta na Curacao of Bonaire por conecta pa bin Aruba tambe

The content originally appeared on: Diario

Ronella Croes, CEO ATA:

*Un balor agrega na e ruta ABC

ORANJESTAD (AAN) – Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (ATA), en conexion cu e vuelo inaugural di Jetair Caribbean pa e islanan ABC hunto, a expresa cu cada socio nobo den e parti di aviacion, ta hopi importante pa Aruba, y ATA ta yama nan bon bini, sigur.

Nan tin hopi tempo ta opera caba, pero nan tin oportunidadnan nobo pa Aruba, Ronella a indica, y el a menciona un punto interesante, cu por mire como un balor agrega na e inauguracion di e vuelo aki.

“Den e contexto aki, ta bon pa menciona cu no ta solamente e parti di Bonaire, di Curacao of e parti entre e Islanan, pero e ta tambe algo importante, cu por ehemplo un turista europeo cu ta yega kizas Curacao of Bonaire, pa e conecta bin Aruba y viceversa. Pues esey ta un mercado cu nos a sa di captura tambe den pasado; e ta masha popular mes bao di e Europeonan, principalmente cu nan ta combina e islanan”, Ronella Croes, CEO di ATA a bisa.

El a agrega cu esaki ta algo cu tambe nan ta bay trece mas informacion dilanti, y naturalmente ATA por yuda promove mas e continente respectivo, pa asina ey captura e mercado eynan tambe. Pues, e ta un oportunidad pa Aruba, den e sentido ey, segun CEO di ATA.

Diabierna tambe a papia tocante prijs, Ronella Croes a indica, contestando un pregunta di prensa.

“E ta dificil pa bo convence aerolineanan, no solamente aerolineanan interinsular pero tambe e otro companianan. E tin di haber cu diferente aspecto y ta depende di nan si nan ta absorbe parti di e costo ey, pa asina por brinda miho prijsnan. Pero pa aworaki, nos sa cu e ta na un prijs ekivalente na otronan cu ta ofrece servicio similar, pero semper nos ta na mesa pa papia di esey. Logre mi ta kere ta un punto hopi dificil, pasobra nos ta compronde tambe di nan banda, y nos kier pa na final di dia tur nos socionan aereo, hotelero, di actividadnan, no ta importa kico bo ta haci pa turismo di Aruba, nos kier pa nan tur ta exitoso tambe y esey kiermen cu nan tin cu maneha nan costonan tambe. Aviacion no ta algo barata y e tin su costonan cune, pero no obstante, nos lo sigui papia riba esey tambe”, Ronella Croes, CEO di ATA, a reitera.