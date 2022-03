VHP: Vasten een vorm van zuivering van de ziel

31/03/2022 05:54

INGEZONDEN –

Het vasten is een van de vijf zuilen binnen de islam. Het is een verplichting voor iedere moslim die daartoe in staat is. De heilige vastenmaand ramadan is een speciale maand voor de moslims, in deze heilige maand zijn de mensen vrijgevig, inschikkelijk en behulpzaam. Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als vergevingsgezind te zijn, geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen.

Ramadan geeft een belangrijke boodschap om behoeftigen en

kansarmen te dienen. Het bevestigt ook opnieuw het belang van

gelijkheid, broederschap en mededogen. Door middel van het vasten

leert de mens het principe van oprechte liefde. Het vasten wordt

gezien als vorm van zuivering van de ziel en uit dankbaarheid naar

Allah toe, voor alles wat hij heeft gegeven.

Moslims vieren deze maand door hun toewijding aan de zorg voor

mensen in nood te hernieuwen, goede daden te doen en familie- en

gemeenschapsbanden te versterken. Deze acties weerspiegelen veel

van de waarden die moslims delen met mensen van andere religies in

ons land en over de hele wereld, waaronder dienstbaarheid,

medeleven met de minderbedeelden en eenheid in gemeenschappen.

De islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en

geestelijk ontwikkelen van de mens. Voor velen is deze maand dan

ook een gelegenheid om zich te concentreren op reflectie en

spirituele groei, geduld, vergeving en veerkracht. Elke les is op

zichzelf diepgaand en vormt samen een harmonieus geheel. In

Suriname zijn we gezegend met moslimgemeenschappen die zo divers

zijn als ons land zelf.

Terwijl moslims de heilige maand vieren, worden we eraan

herinnerd dat we een Surinaamse familie zijn. Als partij zijn we

verplicht en toegewijd aan het beschermen van de burgerrechten van

alle Surinamers, ongeacht hun religie of afkomst. We vieren onze

gemeenschappelijke menselijkheid en toewijding aan vrede en

gerechtigheid voor iedereen.

En in deze maand van bezinning moeten we blijven samenwerken om

het lijden van behoeftigen te verlichten. Deze heilige tijd

herinnert ons aan onze gemeenschappelijke verplichtingen om de

waardigheid van ieder mens hoog te houden. Als mens zijn we

allemaal gelijk, het leert de waarde en het belang van

naastenliefde en barmhartigheid.

De ramadan is een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van

de mensheid centraal staan. Het vasten is een doeltreffende

onderrichting in de beheersing en wilskracht. Het vasten leert de

mens het vermogen tot aanpassen van het leven. Je gehele dagelijkse

routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels

en etenstijden.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) doet een beroep op

niet-moslims alle ondersteuning te geven aan de moslims die vasten,

opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel. Door wederzijds

respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen we de

saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en

natievorming stimuleren.

De VHP doet een dringend beroep op de samenleving om de

Covid-19-protocollen in acht te nemen. De partij wenst de

samenleving, maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap veel

kracht, wijsheid en zegen toe gedurende de vasten periode. Ramadan

Mubarak!

VHP







