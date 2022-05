VHP: Moeders zijn een inspiratiebron

08/05/2022 17:17

INGEZONDEN –

Op 8 mei vieren we Moederdag, een dag die zich richt op het vieren en eren van moeders en moederfiguren voor alles wat ze doen. Het is een dag om dankbaarheid te tonen aan moeders voor hun invloed in ons persoonlijk leven en hun werk in de samenleving als geheel.

De VHP feliciteert alle moeders en moederfiguren met deze

bijzondere dag en wil alle moeders bedanken voor de offers, die zij

voor ons hebben gebracht. Wij als partij zijn heel trots op onze

moeders voor hun moed, kracht, wijsheid, geduld, zorg en de

onvoorwaardelijke liefde.

Door onze geschiedenis heen hebben moeders opmerkelijke offers

gebracht voor het welzijn van hun dierbaren. Immers, moeders zijn

de hoeksteen van de samenleving. Ze laten ons zien dat geen horde

te hoog is en geen droom buiten ons bereik ligt.

De band van liefde en toewijding die een moeder deelt met haar

kinderen en familie is zonder grenzen of voorwaarden. Of het nu een

moeder of pleegmoeder, een partner of een grootmoeder is. Als

verzorgers, leraren en beschermers et cetera helpt een moeder hun

kinderen op te groeien tot volwassen burgers met normen en waarden

in de maatschappij.

Welke kant het leven ook opgaat, de liefde en leiding van een

moeder is een enorme zegen die ons helpt op te groeien als

stabiele, verantwoordelijke en zorgzame individuen. Laten we onze

moeders altijd gedenken, want ze zijn een inspiratiebron voor ons

allemaal.

Naarmate onze samenleving verandert staan de moeders, maar

vooral alleenstaande moeders, voor zware uitdagingen. In het licht

van de financieel-economische en sociale problemen, veroorzaakt

door de Covid-19-pandemie en slecht bestuur van de vorige regering,

wordt er een beroep gedaan op onze moeders om die zware uitdagingen

aan te gaan.

Onze moeders zijn echte helden en hun bijdrage kan niet worden

onderschat. Ze vormen het fundament van gezinnen en houden ons land

bij elkaar, terwijl we proberen een sterke toekomst voor iedereen

op te bouwen. Laten we na vandaag ons inzetten om hen op tastbare

manieren te ondersteunen bij het opvoeden van onze kinderen en het

veiligstellen van de toekomst van onze natie.

De VHP is zich er terdege van bewust dat vele Surinaamse moeders

nu door een zeer uitdagende periode gaan. We willen hen dan ook

extra danken voor de inspanningen die ze dagelijks getroosten om

het gezin door de moeilijke periode heen te helpen. We vragen aan

hen de hoop niet op te geven. De VHP is ervan overtuigd dat er

betere tijden voor alle moeders zullen aanbreken. De VHP wenst de

hele natie, maar in het bijzonder de moeders, een fijne en

gezegende Moederdag toe.

