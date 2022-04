VHP: ‘Hoop en eeuwige vreugde’

17/04/2022 16:07

INGEZONDEN –

Op 17 april vieren Christenen over de hele wereld het paasfeest. Pasen is het feest ter herdenking van Christus’ verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Hoewel de viering van dit jaar komt op een moment dat onze wereld voor veel uitdagingen staat, blijft de boodschap van Pasen onveranderd: hoop en eeuwige vreugde.

Voor onze christenen zijn het leven en de dood van Jezus de

ultieme uitingen van liefde en de hoogste demonstratie van Gods

barmhartigheid, trouw en verlossing. Voor christenen is Pasen het

belangrijkste feest dat je kunt vieren. Juist door de boodschap van

hoop die Jezus ons geeft, is er hoop op een betere wereld. Een

wereld waarin we omzien naar elkaar en Zijn liefde uitdelen. Liefde

voor je naaste, liefde voor jezelf. Juist deze boodschap is een

boodschap die voor alle tijden relevant blijft.

Momenteel gaat de wereld door een hele moeilijke periode. De

dreiging die nog steeds uitgaat vanuit het dodelijke coronavirus,

de toenemende dreiging die uitgaat vanuit de klimaatverandering en

nu ook de dreiging van mondiale instabiliteit die is ontstaan door

de oorlog in Ukraine, maken dat er veel onzekerheid heerst in de

wereld.

Als onderdeel van de wereldgemeenschap gaan wij ook in Suriname

door een hele moeilijke periode. En juist hier biedt de boodschap

van Christus ons houvast in donkere dagen. Pasen betekent dat wij

als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst

geeft. Laten we kracht putten uit de paasboodschap.

De VHP benadrukt dat hoe moeilijk ook de periode waar wij

doorheen gaan, uiteindelijk zullen we overwinnen en zullen we er

als volk beter voor staan. Centraal hierbij staat ook de gedachte

dat we het samen moeten doen, dat we elkaar lief moeten hebben. Dan

alleen kunnen we als volk herrijzen uit de moeilijke periode waar

wij nu met zijn allen doorheen gaan.

Laten we in deze paastijd samen bidden voor vrede, wijsheid en

vastberadenheid. Moge Christus’ voorbeeld van liefde en opoffering

ons in deze heilige tijd dwingen tot gerechtigheid en mededogen en

ons vernieuwen met een verzekering van hoop en eeuwige vreugde.

De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap in staat

is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van

een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge

de Heer Jezus Christus ons daarin helpen. In volle hoop, geloof en

liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) alle

Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.

VHP







