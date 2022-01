VHP akkoord met standpunt NPS

29/01/2022 05:00

NPS-parlementari?r Patricia Etnel. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – De VHP kijkt uit naar de ontwikkeling waarbij het hoofdbestuur van de NPS het standpunt van het assembleelid Patricia Etnel dat ze uit de coalitie stapt, met de structuren verder bespreekt, staat in een verklaring van de partij. Volgens Etnel probeert de VHP haar politiek uit te schakelen vanwege haar kritiek op het beleid van president Santokhi.

De partij zou haar via haar zoon willen treffen die afgelopen weekend met twee andere mannen door de politie werd aangehouden op verdenking van diefstal van een stier. De parlementarier is er van overtuigd dat het hier gaat om een scenario van coalitiepartner VHP.

De NPS geeft in een verklaring aan in de coalitie te zullen blijven, beschouwt het voorval als een incident en zegt dat ze meer dan ooit gezamenlijk zal optrekken om te strijden voor de belangen van de partij in het algemeen en die van het land en volk in het bijzonder. De VHP ondersteunt het besluit van de NPS dat ze een bijdrage wil leveren aan goed bestuur en de ontwikkeling van ons land.

In de verklaring van de partij wordt onderstreept dat zij op geen enkele wijze betrokken is bij het voorval van assembleelid Etnel en wenst niet met de haren erbij gesleept te worden. Het land is onder zeer moeilijke omstandigheden overgenomen. We hebben een torenhoge schuldenlast van meer dan vier miljard US dollar, derhalve is het belangrijk om de eenheid te bewaren en samen te werken.

De VHP roept eenieder op om het armoedevraagstuk niet te bagatelliseren maar heel serieus ernaar te kijken en zo nodig alle zeilen bij te zetten om delen van het volk uit de armoede te halen. De partij benadrukt ten overvloede dat zij niet zal meewerken en toestaan dat het imago van coalitiepartners en leden geschaad wordt, dus ook niet van de VHP.

