VHP: ‘2021 een uitdagend jaar met goede afsluiting’

INGEZONDEN – Aan het eind van het jaar is het goed om terug te blikken op wat het welhaast afgelopen jaar ons bracht en uiteraard wat we kunnen verwachten in het nieuwe jaar. Hoewel 2021 voor velen een moeilijk jaar was, moeten we ook terugkijken op dit jaar met de wetenschap dat er betere dagen voor ons liggen.

Zonder meer kan worden gesteld dat het jaar 2021 voor ons allen een zeer moeilijk jaar is geweest. Voor velen van ons was het in financieel opzicht niet het beste jaar. Naast de financieel-economische crisis waar wij als land doorheen gaan, zorgde de Covid-19-pandemie ook in Suriname voor een complete ontwrichting van ons dagelijks leven. Velen van ons verloren geliefden, familieleden en vrienden aan het coronavirus.

Gelukkig konden wij vanwege grote inspanningen van de regering reeds in een vroeg stadium beschikken over voldoende vaccins, zodat grote delen van onze bevolking tegen dit gevaarlijke virus konden worden gevaccineerd. De VHP leverde hierbij als partij een bijzondere bijdrage door het organiseren van een aantal zeer goed bezochte drive-through vaccinatiedagen.

Het jaar 2021 kenmerkte zich ook als het jaar waarin de regering onder leiding van president Santokhi, een aanvang heeft gemaakt met het Herstelplan 2020-2022. Binnen dit plan moet de overheid een aantal zware maatregelen nemen, waaronder de afbouw van de overheidssubsidies. Dit is noodzakelijk om de verslechtering van de financi?le positie van de overheid tegen te gaan.

We moeten als volk offers brengen om het land weer gezond te maken, maar dat legt wat extra druk op het huishoudbudget van de minderdraagkrachtigen. Gelukkig is het de overheid gelukt om binnen de sociale sfeer een aantal ondersteunende maatregelen te nemen, waaronder het aanpassen van de verschillende sociale uitkeringen zoals de AOV en AKB.

Een grote prestatie van deze regering is, dat het afgelopen jaar gelukt is zonder geld te lenen de ambtenarensalarissen en de verschillende uitkeringen uit te betalen. Verder heeft ze vanuit eigen besparingen een aantal grote projecten uitgevoerd, onder meer werden vijftien dorpen van elektriciteit voorzien en er werd een waterzuiveringsinstallatie te Commewijne in gebruik genomen. Het tripartite overleg tussen de regering, de vakbond en het bedrijfsleven loopt gestadig.

Op internationaal gebied hebben wij als land eveneens grote successen geboekt, met name bij het herstellen en het verstevigen van de bilaterale en multilaterale relaties. Zo bracht ons staatshoofd voor het eerst in meer dan tien jaar een officieel bezoek aan onder meer Nederland. Hier werd de president ontvangen door koning Willem Alexander en demissionair premier Mark Rutte.

E?n van de hoogtepunten van 2021 is uiteraard de goedkeuring van het Herstelplan 2020-2022 door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de lening ter waarde van 688 miljoen US dollar. Deze lening, die een looptijd heeft van 36 maanden, zal de regering in staat stellen beter aan haar nationale en internationale betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Ook zal er kunnen worden gewerkt aan het versterken van onze economie. Al met al kan worden gesteld dat 2021 een uitdagend, maar ook een succesvol jaar is geweest voor Suriname.

Echter, de vruchten van dit succes zullen we pas plukken in de komende jaren. Het jaar 2022 zal in economisch opzicht een beter jaar worden. Een jaar waarin wij verder zullen gaan met de uitvoering van het Herstelplan 2020-2022. Hierbij zal de nadruk vooral worden gelegd op het vergroten van de verdiencapaciteit van het land en het ondersteunen van de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving middels zogeheten subjectsubsidies.

Ook starten we het jaar 2022 meteen met een flinke belastingverlichting voor de werkende klasse. Verder zal er hard worden gewerkt aan het terugbrengen van het veiligheidsgevoel binnen de samenleving middels operatie ‘Veilig Suriname’. Er liggen ongetwijfeld belangrijke uitdagingen en vooruitzichten in het verschiet, met name olie en gas en dat moeten we goed benutten, het volk moet er profijt van hebben.

Met deze goede vooruitzichten wil de VHP u allen een mooi en vooral veilig uiteinde toewensen en het jaar 2022 verwelkomen. Laten wij er met zijn allen een mooi en vooral productief jaar van maken waarin wij liefdevol en respectvol omgaan met elkaar. Wan bun nyun yari!

