VES twijfelt over haalbaarheid aangekondigde projecten

VES-voorzitter Steven Debipersad (r) en president Chandrikapersad Santokhi bij de viering van vijftig jaar VES. Debipersad twijfelt eraan of de door Santokhi aangekondigde projecten van dit jaar werkelijk zullen worden gerealiseerd.

De uitvoering van een groot aantal projecten door de regering nog voor het einde van dit jaar is niet zo vanzelfsprekend als president Chandrikapersad Santokhi heeft aangekondigd. Om dat te realiseren moeten er enkele cruciale zaken in orde gemaakt worden, zoals een goed onderbouwd investeringsplan en een sociaal Vangnet voor arme mensen. Dit zegt Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), tegen de Ware Tijd.

Santokhi zei te Meerzorg dat de regering meer dan tweehonderd

projecten op het oog heeft, die intussen zijn goedgekeurd in de

regeringsraad en waarvan een belangrijk deel dit jaar van de grond

moet komen. “Nu gaan we naar de groeifase en gaan starten in alle

sectoren.”

Volgens het staatshoofd krijgt de regering de komende tijd van

de Wereldbank en uit eigen middelen de beschikking over meer dan

2,5 miljard US dollar voor projecten. Het enige wat hem nog

tegenvalt is voldoende kwalitatief personeel. De regering heeft

daarom in de afgelopen maanden opgeroepen om te ondersteunen bij

het uitvoeren van projecten. “Tot en met vorige week hebben

driehonderd mensen zich aangemeld. Zij die projecten gaan uitvoeren

gaan een extra vergoeding krijgen naast hun salaris”, belooft de

president.

Debipersad meent dat de plannen niet duidelijk zijn omschreven.

“Op het moment dat je niet helder hebt hoe je productiestructuur

moet zijn en welke sectoren je als overheid wil stimuleren gaat het

niet lukken”, vindt hij. De voorzitter stelt dat organisaties als

de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank inderdaad

geld beschikbaar kunnen stellen voor verbetering van infrastructuur

en ondersteuning van bedrijven, “maar het geld alleen is niet

genoeg voor een goed resultaat”. “Ik kijk elke dag ernaar uit, maar

ik zie tot op dit moment geen investeringsbeleid. Sterker nog, we

hebben niet eens een nieuwe Investeringswet, maar een die

ontzettend is verouderd.”

De VES-voorzitter wijst erop dat investeren in Suriname een

groot probleem is. “We scoren niet zomaar heel slecht op de ‘Ease

of Doing Business Index’. We staan op plek 162 van 190 landen. Dus

er moet veel gebeuren om de bedrijvigheid in Suriname verder te

versterken. En dat kan je niet duurzaam doen zonder dat je een goed

productiestimuleringsplan hebt.”

Debipersad onderstreept dat buitenlandse investeerders niet naar

Suriname gaan komen als het niet duidelijk is wat er is te halen.

Indien dat niet in orde is, vreest hij dat er dit jaar ook magere

prestaties zullen worden geboekt in de economie. “Zolang de

economie niet groeit, is men niet in staat om duurzaam meer te

verdienen.”

