Verstrekking voedsel dak- en thuislozen voorlopig gedoogd

03/02/2022 00:00 – Gilliamo Orban

Louis Vismale (tweede vanuit links) deelt aan de Waterkant eten uit aan dak- en thuislozen die netjes in de rij staan. Foto: FB 1 voor 12

PARAMARIBO – Personen en organisaties mogen voorlopig nog voedsel en andere giften uitdelen aan dak- en thuislozen. De politie zal samen met hen werken om het liefdadigheidswerk ordelijk te doen (verlopen). “Wij zullen een soort voedselschema maken om te voorkomen dat we elkaar overlopen. Want vandaag kunen niet vijf mensen naar de dak- en thuislozen gaan en de volgende dag slechts ??n persoon”, legt Elaine Harridat, die de doelgroep van maaltijden voorziet, uit aan de Ware Tijd.

Zij maakte woensdagmiddag deel uit van een groep van ongeveer dertig personen en organisaties die heeft gesproken met de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS). Er is al afgesproken dat een deel of afvaardiging van de mensen in gesprek gaat met districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost. Er zal mogelijk een plek worden aangewezen waar dak- en thuislozen van onder meer voeding en kleding kunnen worden voorzien.

“Dus, er is nog geen oplossing, maar zodra er een vaste plek is, zal de politie wel optreden als we op andere plaatsen bezig zijn”, verduidelijkt Harridat. Op 26 januari had onderinspecteur Milton Bisschop bekendgemaakt (https://politie.sr/bekendmaking-38/) dat verstrekking van voedsel en andere giften aan de Waterkant, Spanhoek en het oude veerplein bij de Heiligenweg vanaf 1 februari is verboden. De politie zou vanaf die dag streng optreden tegen personen en organisaties die dak- en thuislozen helpen.

Dit besluit viel niet in goede aarde bij dak- en thuislozen, maar ook mensen die hen van voedsel en drank voorzien waren er boos over. “Het besluit is abrupt genomen. Het is pijnlijk om aan te horen, maar uiteindelijk heb ik me erbij neergelegd”, reageerde Louis Vismale van stichting 1 voor 12, die al zestien jaar voeding aan de mensen geeft, tegenwoordig gemiddeld 120 mensen per keer. “Nu krijgen we te horen dat we geen maaltijden mogen uitdelen. Den man o dede!” uitte Vismale zich bezorgd.

