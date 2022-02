Verstekvonnis Hoefdraad moet worden uitgevoerd

11/02/2022 11:25

Ex-minister Gillmore Hoefdraad.



PARAMARIBO –

Het Hof van Justitie heeft net geoordeeld dat het verstekvonnis tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financieen moet worden uitgevoerd. Dit besliste het Hof nadat Hoefdraad afwezig was bij de verzetzaak die hij heeft aangetekend nadat hij was gevonnist op 17 december. Hij is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en SRD 500.000 boete of twaalf maanden hechtenis. Bij afwezigheid wil het OM nog eens een jaar celstraf.

Aan het begin van de verzetzaak zei de raadsman van Hoefdraad,

Murwin Dubois, dat zijn client niet aanwezig kan zijn, of

niet in de omstandigheid verkeerd om aanwzig te zijn. Dubois zegt

ook zich ervan bewust te zijn dat zijn mededeling voor het hof geen

reden is om de verdere behandeling te schorsen en de zaak uit te

stellen naar weer een andere datum. Dubois kon ook niet bevesteigen

als Hoefdraad een andere keer wel of niet aaanwezig zal zijn.

Waarnemend procureur-generaal Paragsingh zei dat voor de

vervolging deze kwestie dan snel is afgehandeld. “Als de raadsman

van de verdachte zo goed weet dat zijn mededeling geen reden

is voor een schorsing van het proces, vraag ik u op basis van

artikel 366 van het wetboek van strafvordering het vonnis ten

uitvoer te brengen.

Nadat de waarnemend procureir generaal haar zegje heeft gedaan

werd aan Dubois gevraagd als hij nog iets had toe te voegen. Hij

zei van niet en zegt te refereren naar het oordel van de rechter.

Rechter Metttendaf schorste hierna de zitting.

Nadat de kamer van het Hof de zitting hervatte, zei Mettendaf

dat het Hof dan niets anders restte dan deze zaak af te sluiten.

Dit betekent dat de vordering van het Openbaar Ministerie is

toegewezen en het vonnis van 17 december nu moet worden uitgevoerd.

Dubous zegt ondanks de wet nu geen ruimte laat voor hoger beroep

Hoefdraad dat wel zal doen.







