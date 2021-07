Verontwaardiging over vijfduizend euro ‘bounty’ voor Hoefdraad – DWTonline.com

Surinamers in Suriname en in Nederland hebben de Nederlandse regering via een ambassade in Paramaribo schriftelijk aandacht gevraagd voor een oproep die is gedaan om jacht te maken op ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Tijdens een uitzending van radio Standvaste in Rotterdam werd aan een ondernemer met de naam Robby de gelegenheid gegeven een oproep te doen aan luisteraars om de jacht te openen op Hoefdraad. De ondernemer heeft een geldbedrag van 5.000 Euro uitgeloofd aan de persoon die de in ongenade gevallen ex-minister of zijn verblijfadres weet te achterhalen. In een ondersteunend pamflet is een foto van Hoefdraad afgebeeld en waarop staat ‘Wanted Dead or Alive’.