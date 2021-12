Vermoedelijk roofmoord bij YZJ bakkerij

19/12/2021 16:52 – Van onze redactie

In dit pand van YZJ bakkerij trof de politie het lichaam van de vermoedelijk vermoorde vrouw aan. Foto: Anthony Janki

PARAMARIBO – De politie heeft het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in een slaapkamer van een pand waarin ook YZJ bakkerij is gevestigd aan de Kwattaweg. De vrouw had een baddoek om haar hals en de kamer was overhoop gehaald. De beveiligingscamera is ook onklaar gemaakt. Het vermoeden bestaat dat het om een roofmoord gaat.

De politie was door de buurtbewoners ingeschakeld nadat de vrouw langer dan een dag niet was gezien. Na zich de toegang tot het pand te hebben verschaft deed de politie de lugubere vondst. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verdere onderzoek.

