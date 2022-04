Vermoedelijk oplichting met valse visa-beloften

13/04/2022 08:01

Ivan Cairo





PARAMARIBO –

“Triest.” Zo typeert minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) de vermoedelijke oplichting van enkele reisagenten in Nederland waarbij zijn naam en die van de ambassadeur in Nederland, Radjendre Khargi, genoemd zijn. Een persoon heeft in februari en een andere in maart aangifte gedaan bij de Nederlandse politie dat ze zouden zijn opgelicht door de Surinaamse regeringsvertegenwoordigers. “Ik ben niet op de hoogte”, reageert Ramdin wanneer de Ware Tijd hem met de aangifte confronteert.

Op 25 februari deed de in Suriname geboren Nausadali G. aangifte

bij de politie van Amsterdam-Oost voor oplichting en fraude. Hij is

eigenaar van een reisbureau en verklaarde in januari te zijn

benaderd door ene Mohammed, die een reisbureau in Dubai heeft en

met wie hij in het verleden zaken heeft gedaan, of hij visa kon

regelen voor een aantal personen die naar Suriname wilden

komen.

“Ik heb aangegeven dat ik dat wel wilde regelen, omdat ik dit in

het verleden ook vaak voor hem heb gedaan. Ik zag via Facebook het

profiel van de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Albert

Ramchand Ramdin. Ik kende hem van heel vroeger toen hij nog geen

minister was”, stelt de reisagent in de aangifte. “Ik heb hem toen

een berichtje gestuurd met de vraag of hij verschillende visa voor

mij kon regelen. Albert gaf aan dat hij dit wel voor mij wilde

regelen en dat ik kopieen moest sturen van alle paspoorten van de

personen die een visum moesten hebben.”

Geld niet aangekomen

De man zegt daarna kopieen van de ongeveer vijftig reizigers te

hebben gestuurd voor ‘Albert’ die aangaf dat het moeilijk was visa

te regelen omdat die in de paspoorten aangebracht moesten worden.

Hij hield Nausadali G. vervolgens voor e-toeristenkaarten te zullen

regelen. Het contact werd daarna via Whatsapp voortgezet en

uiteindelijk werd 7.520 euro in verschillende tranches overgemaakt

naar bankrekeningen van ‘koeriers’ die door ‘Albert’ waren

opgegeven.

“Nadat deze bedragen over zijn gemaakt heb ik de

e-toeristenkaarten ontvangen. Albert gaf aan dat hij niet alle

bedragen binnen heeft gekregen en dat ik daarom de toeristenkaarten

niet krijg. Ik heb al die tijd het idee gehad dat ik echt contact

heb gehad met de minister. Ik heb nu heel sterk het vermoeden dat

het niet de persoon was die ik dacht dat hij was. Ik weet nu ook

dat ik opgelicht ben, omdat deze zogenaamde Albert mij blijft

vragen om geld, omdat het geld dat overgemaakt zou zijn naar de

koeriers niet binnen is gekomen”, besluit de benadeelde de

aangifte.

Valse Facebook-accounts

Min of meer hetzelfde overkwam de eveneens in Suriname geboren

Vincent Sanjay K. Hij werd 1.968 euro lichter gemaakt. Hij

organiseert vanuit Nederland tourreisjes van Bangladesh naar

Suriname en had voor twee personen uit Bangladesh visa aangevraagd.

De aanvragen werden op 14 maart afgewezen omdat daarop fouten waren

gemaakt en Vincent Sanjay K. diende opnieuw de verzoeken in. Toen

hij contact opnam met Bibis om navraag te doen over de afhandeling

werd hem gezegd dat de visa-aanvragen nog in behandeling waren.

Om zaken te bespoedigen maakte de reisagent contact met minister

Ramdin wiens nummer hij enkele maanden geleden had gekregen, “van

een persoon die zich heeft voorgedaan als minister Albert Ramdin”.

Ramdin zou de aangever gezegd hebben contact te maken met

ambassadeur Khargie die de zaak verder zou afhandelen.

