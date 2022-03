Verlies voor Leter’s Dixie State

04/03/2022 02:02

-

Terence Oosterwolde

Dancell Leter (14) had acht punten, inclusief een four point play na een three-pointer en bonus vrije worp.

Foto: Dixie State Men’s Basketball



PARAMARIBO –

Dancell Leter eindigde met acht punten en een game-high zeven rebounds, maar Dixie State University verloor met 64-80 op bezoel bij Abilene Christian University. Trailblazers is door de derde nederlaag op rij teruggevallen naar 13-17, inclusief 6-11 in de Western Athletic Conference (WAC), goed voor de tiende plek.

De Surinaamse basketballer maakte in 22 minuten twee van de drie

veldbaskets en een van de vijf three-pointers. Hij benutte zijn

enige vrije worp, had twee offensive en vijf defensive rebounds,

twee assists, twee turnovers en twee fouten.

In de eerste helft, die werd afgesloten met een 27-40

achterstand, stond het twee keer gelijk: 3-3 bij 18:53 en 6-6 bij

17:35, voordat Dixie State na een lay-up van Leter met 17:12 haar

enige voorsprong had: 8-6. Deze twee punten waren de enige voor de

Surinamer in de eerste helft.

Na de rust liep ACU al snel uit naar 45-27, voordat Leter binnen

41 seconden een basket en een four point play – driepunter

en bonus vrije worp – had: 33-45. Dixie State wist daarna tot twee

keer toe tot op tien punten te naderen, maar daarna schakelde ACU

een tandje hoger. Na de grootste voorsprong met 8:46 (71-44) was

Dixie uitgespeeld.

Trailblazers reist voor zijn laatste wedstrijd van het reguliere

seizoen naar Phoenix, Arizona waar zaterdag de confrontatie wacht

met WAC-titelverdediger Grand Canyon University (21-7/12-5). GCU,

die haar laatste drie duels won, had op 12 februari op bezoek bij

Dixie State met 60-61 verloren. Leter was toen goed voor vijftien

punten en vier rebounds.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina