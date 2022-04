Verhoging collegegelden Covab zorgt voor opschudding

29/04/2022 10:02

Covab-directeur Angele Wallerlei-Kumbangsila zal in een meeting met de studenten de ruis die is ontstaan over de verhoogde collegegelden proberen weg te nemen.

PARAMARIBO –

“Wauw Elsje Finck Sanichar College (Covab), echt een applausje waard. Zoals we weten zijn opleidingen wereldwijd duur, maar dit van Covab is onmenselijk. Hoe in ‘s hemelsnaam moet ik dit betalen? Komt nog bij dat ik dat bedrag niet kan terugverdienen. Jullie maken verder studeren voor mensen onmogelijk. Dit heb je wanneer je eigenlijk de enige bent. Wel laat het yere.”

Deze Facebookpost van een student zorgde voor beroering nadat de

leiding van het instituut deze maand bekendmaakte dat het

collegegeld werd verhoogd. Voor de opleiding ziekenverzorging gaat

het van SRD 6.300 naar SRD 25.900 en voor de opleiding tot

verpleegkundige van SRD 6.500 naar SRD 37.500.

Angele Wallerlei-Kumbangsila, directeur van Covab, begijpt de

commotie die is ontstaan door het omhoogschroeven van de

collegegelden. “Ik snap helemaal vanwaar die pijn komt, want ik ben

zelf student geweest op het Covab. Wanneer je zo een bericht

krijgt, dan stort bijna je hele wereld in elkaar, want we leven in

een economisch moeilijke tijd en sommige studenten moeten

bijklussen om hun studie te betalen.”

Ze stelt dat Covab zich er terdege van bewust is dat de

studenten het niet makkelijk hebben. “Niet eenieder heeft iemand

die dat geld voor hem of haar kan betalen”, beseft de directeur.

Tijdens de introductieweek zullen de studenten de juiste tarieven

doorkrijgen. “Voordat een opleiding begint, berekenen wij de reele

opleidingskosten en die zijn inderdaad met 100 procent gestegen.

Alles is verhoogd en wij als school merken dat ook. Wij moeten alle

verhoogde kosten betalen, zoals stroom, water en telefoon”, somt

Wallerlei-Kumbangsila op.

Zij zegt dat nooit de reele kosten in rekening worden gebracht

omdat Covab door de overheid wordt gesubsidieerd. De subsidie is

geen standaardbedrag dus dat kan op dit moment nog niet worden

verwerkt. Afhankelijk van hoeveel subsidie wordt ontvangen, worden

de opleidingskosten berekend.

