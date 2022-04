Verhalen zes generaties Javanen poetisch vastgelegd

24/04/2022 06:08

Audry Wajwakana

Dichter Marius Atmoredjo brengt na twaalf jaar zijn nieuwe dichtbundel ‘Loslaten zullen ze nooit’ uit. Gedichten geinspireerd door de verhalen over zes generaties Surinaams Javanen.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“Op school heb ik geen literatuurboeken gekregen om te lezen, maar toch had ik een sterke drang om de verhalen over mijn voorouders, die mijn ouders mij vertelden vast te leggen.” Geinspireerd door de verhalen over de zes generaties Surinaamse Javanen heeft Marius Atmoredjo (63) een twintigtal gedichten in zijn nieuwe gedichtenbundel ‘Loslaten zullen ze nooit meer’ opgetekend.

Poetische verhalen die de lezer terugvoeren naar de periode van

de contractarbeid, toen zijn overgrootmoeder Sarinah, 26 jaar oud,

in 1908 van Midden-Java naar Suriname vertrok om er als

contractarbeider in Commewijne te werken. In de gedichten verwoordt

Atmoredjo niet alleen het zware bestaan van de eerste generatie

Surinaamse Javanen, maar ook de generaties daarna, die in Suriname

en Nederland wonen.

“Gedichten die allemaal geinspireerd zijn naar de verhalen van

mijn familie, die van generatie op generatie werden verteld. Ik

vond die verhalen altijd zo mooi en de moeite waard om doorverteld

te worden”, zegt de dichter.

Zijn eerste herinnering van de vertellingen was toen hij twee

jaar oud was. Het gezin Atmoredjo woont dan al in Lelydorp, waar de

huidige De Craneweg is aangelegd en waar de dichter is geboren.

Maar het gebied zag er vroeger nog niet zo mooi uit met een

verharde betegelde weg en aan weerskanten mooie woningen.

In de jaren twintig vestigden veel ex-contractarbeiders van

Javaanse afkomst zich in het dorp Kofidyompo, dat tegenwoordig

bekendstaat als Lelydorp, in het district Wanica. Na de afronding

van haar vijf jarig contract verkreeg de overgrootmoeder van

Atmoredjo, Sarinah, ook een stukje grond in Kofidyompo, aan de kant

die tegenwoordig bekend staat als De Craneweg.

Sarinah’s nieuwe woonplaats was een enorme jungle van maagdelijk

bos, die zij en andere bewoners zelf moesten ontbossen. Zijn

overgrootmoeder kreeg drie kinderen, waaronder Marie, de oma van

dichter, die een stukje grond kocht, een paar kilometers dichterbij

van de hoofdweg. De De Crane weg was in de jonge jaren van de

dichter een smalle zandweg, met in het midden een pol gras, gevormd

door de ezelkarren die erover gingen.

Atmoredjo: “Mensen leefden echt in zware ellende. In

vergelijking met de mensen in de stad waren de medische

voorzieningen, school en infrastructuur pover. Framboesia was

schering en inslag. Mensen liepen hier met gehandicapte oogleden of

neus, want framboesia vreet het lichaam. Een verhaal dat mijn

moeder vertelde was over een man die een schotwond had opgelopen.

Die man werd op een geimproviseerde brandcard naar voren gebracht

en daarna met de trein naar het ziekenhuis in de stad. Hij overleed

onderweg.”

Dit soort verhalen, maar ook over de generaties voor haar

vertelde zijn moeder altijd voor het slapen gaan aan de kinderen.

Hij en zijn twee jaar jongere broer lagen in een innige omhelzing

bij hun moeder op een klossoh (gevlochten mat). “In die houding

vertelde ze de verhalen. Eigenlijk om ons te laten slapen, maar

meer nog om de honger te stillen. We hadden het toen niet zo breed.

Zij kon geweldig vertellen, met zoveel spanning dat we aan haar

gekluisterd waren”, zegt Atmoredjo.







