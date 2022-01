Vergeven; zinvol of niet?

02/01/2022 06:05

INGEZONDEN – Negenendertig jaar geleden heeft er in Suriname een schrikbarende gebeurtenis plaatsgevonden die enig in zijn soort te noemen is. Vijftien prominente Surinamers, die streden voor vrije meningsuiting en democratie, werden op gruwelijke wijze zonder vorm van proces vermoord. Bij de nabestaanden en vrienden van de slachtoffers heeft zich gedurende de afgelopen 39 jaren de vraag opgedrongen of zij het incident moeten vergeten en de daders moeten vergeven.

Deze opgave lijkt inderdaad heel moeilijk uitvoerbaar. Om deze vraag te beantwoorden, wil ik beginnen met het concept van vergeten. Kan zo een gruwelijk incident, en wat dat betreft elke gebeurtenis dat ze in het leven hebben meegemaakt, worden vergeten?

Vergeten

Deze gebeurtenis kan niet vergeten worden, noch door de nabestaanden, de vrienden van de slachtoffers noch door de daders die deze laffe daad hebben voltrokken. Geheugenvorming is een biochemisch proces dat plaatsvindt in het brein en een onomkeerbare reactie is. Afhankelijk van de duur, intensiteit en emotionele betrokkenheid kunnen de mentale beelden van de gebeurtenis helder of vaag zijn. Soms zijn er indringende mentale beelden die sommige van de originele beelden van het incident veranderen of vervagen, maar de emotionele lading van het incident behoudt zijn volle kracht.

Het is deze emotionele lading die het slachtoffer of de nabestaanden en vrienden van de slachtoffers, in dit geval overstelpen met depressie, angst, verdriet slapeloosheid, verjaardagreactie en andere psychosomatische aandoeningen. Omdat de opgeslagen data in het geheugen niet terug te draaien zijn in een gezond brein, is vergeten niet mogelijk. De herinneringen blijven opgeslagen met hun respectievelijke emotionele lading.

Vergeven

Als we vergeven in overweging nemen, ontdekken we dat dit concept ingewikkelder is. Vergeven heeft twee componenten: een theologische en een sociaal-emotionele component. De christelijke theologie kent vergiffenis die God aan de zondaar biedt, mits de zondaar zijn of haar zonde oprecht belijdt. God, die alwetend, alomtegenwoordig en almachtig is, kan bepalen of de zondaar oprecht zijn of haar zonden beleden heeft. De zondaar (degene die Gods richtlijnen en wetten overtreden heeft) kan God niet voor de gek houden.

Als de zondaar (dader) oprecht is volgens God, ontvangt hij of zij vergiffenis van de zondige daad, maar de aardse gevolgen (gevangenisstraf, boete et cetera) van de zonde kan de dader niet ontlopen. Als de dader geen vergiffenis ontvangt omdat zijn of haar belijdenis tegenover God niet oprecht is, blijft de zonde in geestelijke zin aan hem of haar kleven en zal hij of zij zich nog tegenover God moeten verantwoorden. Ook de aardse gevolgen kan hij of zij niet ontlopen.

De sociaal-emotionele component betreft degene die getraumatiseerd is en zich afvraagt of hij of zij de dader zou moeten vergeven. Is er enig voordeel voor het slachtoffer of diens nabestaanden en vrienden om de daders te vergeven? De vergiffenis van de nabestaanden ontlast de daders niet van de schuld en de emotionele belasting. Wat de vergeving wel doet is dat de nabestaanden zichzelf ontlasten van de emotionele spanning van het trauma dat de negatieve gevoelens en de psychosomatische symptomen veroorzaakt.

Emotionele navelstreng

De nabestaanden kunnen door te vergeven zich bevrijden van de emotionele navelstreng die hun verbonden houdt aan de daders. Hierdoor hoeven de nabestaanden niet met de daders in de emotionele achtbaan te rijden. Daders met een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben plezier om u emotioneel onstuimig te houden. Door u te ontkoppelen, bent u vrij om uw leven weer redelijk normaal op te pakken en uw energie te gebruiken om creatief bezig te zijn. Dit proces heet traumaverwerking. Laat de daders in hun boosaardige sap stoven en ga niet met hen ten onder.

Ik ben mij ervan bewust dat dit proces niet eenvoudig is, maar het is mogelijk. Vele pati?nten die dit proces doormaken geven aan dat zij zich ontladen voelen. Ondanks de moeilijkheidsgraad van dit proces wil ik de nabestaanden adviseren om zich in het nieuwe jaar te bevrijden van deze emotionele last en laat de daders het volle emotionele gewicht van hun laffe daad alleen dragen.

U heeft zeker gemerkt dat de aardse gevolgen zich ook blijven voltrekken in het leven van de daders. Denk maar aan de “slapeloze nachten” die naar u werden verwenst, die in feite een projectie was van de ervaring van ??n van de daders. Zoek dus een competente klinische begeleider die u in dit proces kan begeleiden en laat dit nieuwe jaar een jaar van bevrijding voor u zijn.

Richenel Ellecom

