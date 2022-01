Vereniging Horeca Suriname pleit voor Covid-19 QR-code

14/01/2022 09:59 – Arjen Stikvoort

Jonathan Martodihardjo van de Vereniging Horeca Suriname staat de pers te woord na een persconferentie eind november 2021. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Als de voorgestelde plannen over de invoering van de Covid-19 QR-code worden doorgevoerd, kan de avondklok eraf, zal er minder fraude met de Covid-19-testen plaatshebben en kan de horecasector veilig open. Dat is de mening van Jonathan Martodihardjo, voorzitter van de Vereniging Horeca Suriname (VHS).

Hij vindt het jammer dat er al maanden over de QR-code wordt gepraat, maar dat de regering bitter weinig doet. “Nu zijn we op een moment waarop die heel cruciaal en hard nodig is. De besmettingen nemen door de Omicronvariant rap toe. De gezondheidssector staat onder hoge druk en bovendien wordt met de te overleggen Covid-19-testen gefraudeerd.” Volgens Martodihardjo zou dit probleem kunnen worden ondervangen door het invoeren van de Covid-19 QR-code.

Een andere kwestie waarbij de overheid al had moeten ingrijpen, is het wegtrekken van zorgpersoneel en medisch specialisten, zegt hij. “Nu worden er brandjes geblust. De overheid had dit veel eerder moeten inzien en hierop moeten inspelen.”

Goede decembermaand

De horecasector heeft het de afgelopen coronajaren zwaar te verduren gehad. Toch spreekt de voorzitter – met uitzondering van de laatste twee dagen – van een niet slechte decembermaand. Op 30 en 31 december schroefde de regering de avondklok terug van elf uur ‘s avonds naar negen uur door de toename van het aantal Covid-19-besmettingen. Een maatregel die te begrijpen is, benadrukt de voorzitter, hoewel hij liever een ‘total lockdown’ had gezien, “omdat spreiding van het virus wordt veroorzaakt door feesten en mensen die massaal op straat gaan”.

Martodihardjo pleit er voor dat de avondklok weer naar elf uur ‘s avonds wordt gebracht. “We moeten hier een brede discussie over voeren. We willen niet onredelijk zijn.” Tegelijkertijd begrijpt hij de noodzaak van de maatregelen om, vanwege de hoge besmettingsgolf, niet alles gelijk los te laten. “We zullen spoedig met de overheid in gesprek moeten gaan.”

Opmerkelijk noemt de VHS-voorzitter de vele toeristen die naar Suriname zijn gekomen. “Persoonlijk ben ik geschrokken van het grote aantal, maar voor de economie is dat een goed teken. Die moet namelijk wel door kunnen blijven draaien. Het toerisme is daar een belangrijke speler van.”

