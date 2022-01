Verdachten en getuige gehoord in mishandelingszaak journalist

11/01/2022 14:02 – Ivan Cairo

Journalist Jason Pinas en advocaat Georgette Leter staan de pers te woord. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – De verdachten Rinaldo P., Hugo B., en Kofi K. zijn dinsdag door kantonrechter Duncan Nanhoe gehoord bij aanvang van de strafzaak waarin ze verdacht worden van mishandeling van de verslaggever Jason Pinas. De journalist werd gehoord als getuige tegen de drie mannen. Op vragen van de magistraat, de openbaar aanklager en advocaat Irvin Kanhai, raadsman van de verdachten, deed hij zijn relaas over de wijze waarop hij op 14 december vorig jaar door de vicepresident verbaal is bejegend, gevolgd door de mishandeling.

Pinas heeft verklaard niet te hebben gezien welke verdachte welke handeling heeft gepleegd tijdens de mishandeling. Alle verdachten hebben ter terechtzitting zelf aangegeven welke handelingen zij op de bewuste dag hebben gepleegd tijdens het incident. Pinas gaf aan dat hij op een bepaald moment eerst aan zijn kraag werd gegrepen, daarna in een wurggreep werd gehouden en vervolgens op de grond werd gegooid, getrapt en geslagen. De verslaggever wilde foto’s maken van de toeloop van aanhangers van de vicepresident bij zijn auto, wat de regeringsfunctionaris niet op prijs stelde.

De vicepresident vaarde toen met krachtermen uit tegen de journalist. Rinaldo P. verklaarde dat de verslaggever bij het reageren op de opmerkingen van de vicepresident “met zijn armen zwaaide”. Om te voorkomen dat de vicepresident door de zwaaiende handen werd geraakt, heeft hij de verslaggever “geneutraliseerd” zoals hij op de training heeft geleerd. “Het was een actie-reactiemoment”, stelde hij. Pinas gaf evenwel aan dat hij pas met zijn handen begon te zwaaien nadat hij belaagd werd en getracht werd zijn mobiel af te pakken.

Kofi K. bekende op vragen van de rechter dat hij de persoon is die het mobieltje uit de hand van Pinas heeft getrokken toen het slachtoffer op de grond lag. Bij aankomst van het groepje veiligheidsmannen bij de woning van de vicepresident informeerde hij zijn collega’s daarover. “We wilden zien wat er in die telefoon was. Als Pinas had meegewerkt hoefde het niet zover te komen”, gaf deze verdachte als reden op vragen van de rechter en de aanklager waarom het mobieltje moest worden afgepakt.

Op zijn donder gekregen

Uit verklaringen die tijdens het verhoor bij de politie zijn afgelegd komt naar voren dat Kofi K. “op zijn donder heeft gekregen” van de vicepresident, omdat hij het telefoontoestel van de verslaggever had afgepakt. Bij de politie had hij ook verklaard dat de klok niet teruggedraaid kan worden en dat hij bereid is verontschuldigingen aan te bieden en te willen betalen voor de schade aan de telefoon. Evenals Kofi K. verklaarde verdachte Hugo B. dat het hem slechts te doen was om het toestel van Pinas te bemachtigen.

“Jason werd hardhandig op de grond gewerkt”, verklaarde Hugo B. bij de politie omdat de verslaggever zijn telefoon niet losliet. “We hebben fout gehandeld en daaruit leren wij”, aldus Hugo B. Ook hij is bereid de geleden schade te vergoeden. Alle verdachten hebben verklaard Pinas niet te hebben geschopt of geslagen. Uit verschillende verklaringen van anderen in de veiligheidsentourage van de vicepresident die tijdens het vooronderzoek zijn gehoord komt naar voren dat bij het aanpakken van Pinas buitensporig geweld is toegepast. Onder anderen de vicepresident heeft de beveiligers aangegeven dat de journalist had kunnen worden afgevoerd zonder dat geweld was toegepast.

De groepscommandant die ter plekke was, heeft verdachte Rinaldo P. tijdens het incident “herhaaldelijk” de woorden “rust, rust” toegeroepen. Voorts verklaarde de commandant bij de politie dat lijfwachten hem met hun handeling “hoofdpijn” hebben bezorgd. Het was de bedoeling dat de camerabeelden van het incident bekeken zouden worden, maar de politieafdeling die daarvoor moest zorgen kon dat vanwege onvoorziene omstandigheden niet doen. De verdere behandeling van de strafzitting werd daarom verdaagd naar 8 maart. Dan zullen de camerabeelden ook bekeken worden, waarna de vervolging de gelegenheid krijgt al dan niet met een strafvoorstel te komen gevolgd door de reactie van de raadsman van de verdachten.

