Verdachten aangehouden in moordzaken

29/12/2021 22:49 – Van onze redactie

Het pand van YZJ Bakkerij, waar Zhenjie Yang dood werd aangetroffen. Foto: Anthony Janki

PARAMARIBO – De vijftienjarige N.R. en Cendy H., 41, zijn door rechercheurs van Kapitale Delicten gearresteerd op verdenking van moord. Cendy H. ontkent aandeel te hebben in de dood van de 41-jarige Andy Grantsaan. N.R., die vanwege zijn jeugdige leeftijd is ondergebracht in het Opa Doeli Doorgangscentrum, heeft volgens de politie nog niet volledig kenbaar gemaakt wat zich precies heeft afgespeeld bij de moord van de vijftigjarige Zhenjie Yang.

De Chinese vrouw werd 18 op 19 december in een huurwoning aan de Kwattaweg om het leven gebracht. Bij de obductie is vastgesteld dat het slachtoffer middels verstikking is overleden. Om haar nek had ze een baddoek. Op basis van ingewonnen en uitgewerkte informatie werd de tiener op 25 december in de boeien geslagen. De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen volgen. Het stoffelijk overschot van Yang is nog niet afgestaan aan haar nabestaanden.

Met gasoline overgoten

Grantsaan werd op 25 december, terwijl hij op balkon van zijn woning in district Para zat, met benzine overgegoten en in brand gestoken. Met derdegraads verwondingen over het hele lichaam werd hij afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij diezelfde avond kwam te overlijden.

Zijn 41-jarige partner Cendy H. werd niet aangetroffen, maar na onderzoek van rechercheurs kwam ze als verdachte in beeld. De vrouw werd de volgende middag op een woonadres in Paramaribo aangehouden. Ze verklaarde daarbij dat Grantsaan zichzelf in brand heeft gestoken. Op het ontzielde lichaam wordt sectie verricht. Het balkon heeft schroeischade opgelopen.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina