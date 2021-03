Leon D., alias ‘Domme’, blijft voorlopig nog in hechtenis. Hij wordt ervan verdacht de 36-jarige Orson Kastiel op 7 november vorig jaar met messteken te hebben gedood. De steekpartij vond plaats op de kruising van de Calcutta- en de Herman Steinbergstraat. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de verdachte in een gevecht verwikkeld was geraakt met Kastiel. Hij haalde een mes tevoorschijn en stak de andere man daarmee in zijn borststreek.