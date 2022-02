Verandermanagement team KPS ingesteld

15/02/2022 21:10

-

Van onze redactie

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie wil meer ‘grijs’ op straat zien.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Het zogenoemde ‘verandermanagement team’ van het Korps Politie Suriname krijgt minimaal zes maanden de tijd om onder meer het personeelstekort op te heffen en binnen afzienbare tijd opleidingen voor het hoger kader te verwezenlijken. “Aan de hand van de taken die het team moet vervullen zal het korps weer op het juiste spoor worden gebracht”, belooft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol).

Het team wordt gevormd door waarnemend korpschef Ruben Kensen,

die in verband met zijn nieuwe taken is bevorderd tot commissaris

van politie, commissaris Stanley Changoer, Brayen Isaacs en Rishi

Akkal. Isaacs en Akkal moeten nog worden bevorderd.

In het persbericht geeft de Communicatiedienst Suriname (CDS)

aan dat voor de regering het van belang is dat de politie goed

toegerust naar buiten komt met de juiste materialen, zodat er

gericht politiezorg kan worden gegeven aan de gemeenschap. “Vanuit

het ministerie zal er sturing worden gegeven aan het management van

het KPS om rust te brengen in de top door middel van het plaatsen

van de juiste persoon op de juiste plek”, aldus Amoksi.

De bewindsman roept de gemeenschap op vertrouwen te blijven

hebben in de politie en met haar samen te blijven werken. Er zal

meer “grijs” op straat te zien zijn en de intentie voor een

hechtere samenwerking met het ministerie van Defensie op het

gebied van uitwisseling van trainingen en manschappen en het

ondersteunen bij surveillance en acties in het binnenland is ook

nog steeds aan de orde. De Memorandum of Understanding tussen de

twee departementen wordt momenteel gescreend door het ministerie

van Binnenlandse Zaken.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina