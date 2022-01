Venetiaan keynotespreker Clark Accordlezing

10/01/2022 10:03 – Van onze redactie

Tijdens de tiende Clark Accordlezing behandelt oud-president Ronald Venetiaan het boek ‘Tussen Apoera en Oreala’ van wijlen Clark Accord.

PARAMARIBO – Runaldo Ronald Venetiaan, voormalig president van Suriname, is dinsdag de keynotespreker tijdens de tiende Clark Accordlezing. Tijdens deze activiteit zal de eerste boekbespreking worden gehouden door de Clark Accord Foundation Suriname.

De stichting meldt in een persbericht dat wijlen Clark Accord zijn boek ‘Tussen Apoera en Oreala’ zijn beste vond. Venetiaan, die dicht onder het pseudoniem ‘Vene’, is volgens de stichting “zeer onder de indruk” van het boek. Hij zal de kijkers dinsdag meenemen naar twee inheemse dorpen in de regenwouden van Suriname en Brits-Guyana die het toneel vormen van een hartverscheurende liefdesverhaal.

De Clark Accord Foundation noemt ‘Tussen Apoera en Oreala’ een meeslepend verhaal over mystiek, riten, passie, drama, erotiek en cultuur. Na de lezing is er een panelgesprek met Cylene Fransen, Jerry Dewnarain en Venetiaan, waarbij Hilde Neus de moderator is. Vanwege Covid-19 wordt het geen fysieke activiteit, maar zal de tiende Clark Accordlezing via Apintie TV en de Facebookpagina’s van het medium en de Clark Accord Foundation te volgen zijn.

Clark Accord, bekend om zijn succesvol boek ‘De koningin van Paramaribo’ (1999), was van huis uit geen schrijver. Op zijn zeventiende vertrok hij naar Nederland nadat hij de middelbare school in Suriname had afgerond. Hij volgde een opleiding tot verpleegkundige en vervolgens ??n tot visagist, waarbij hij furore maakte op internationaal niveau. Als basis koos hij Oostenrijk.

Uiteindelijk klom Clark in de pen met als resultaat zijn meest besproken en commercieel uiterst succesvol boek ‘De koningin van Paramaribo’, waarmee hij in 1999 debuteerde. Van zijn pennenvrucht zijn er meer dan 120.000 exemplaren verkocht. Op verzoek van Theater Cosmic in Amsterdam schreef Accord in het jaar 2000 ook de gelijknamige monoloog.

Andere boeken van zijn hand zijn ‘Met eigen ogen’ (2003; in samenwerking met journaliste Nina Jurna), ‘Tussen Apoera en Oreala’ (2005), ‘Shirley in Allochtoni?’ (2005), ‘Bingo!’ (2007) en ‘Una casa particular’ (2010). Om het gedachtegoed van Clark, die op 11 mei 2011 overleed, in leven te houden, houdt de gelijknamige stichting diverse educatieve activiteiten, waaronder de Sori yu Talenti-schrijfwedstrijd.

