Veiligheidscommissie bespreekt bedreiging journalist Pinas

30/12/2021 22:13 – Ivan Cairo

SVJ-woordvoerder Nita Ramcharan (links) staat verslaggevers te woord na het spoedonderhoud donderdagmiddag tussen de SVJ en de ministers Kenneth Amoksi en Albert Ramdin. Foto: Iwan Brave

PARAMARIBO – Journalisten hebben donderdag tijdens een spoedonderhoud met een regeringsdelegatie hun grieven aangegeven over de wijze waarop de regering is omgesprongen met de mishandeling van dWT-journalist Jason Pinas twee weken geleden door lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk. Het onderhoud met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) op verzoek van de regering kwam nadat donderdagochtend twee scherpe handgranaten waren aangetroffen bij de woning van Pinas. De explosieven waren geplaatst onder een voertuig dat op het erf was geparkeerd. Naar deze zaak wordt onderzoek gedaan.

Intussen is de Nationale Veiligheidscommissie, bestaande uit de president, verschillende ministers en vertegenwoordigers van cruciale veiligheidsdiensten, donderdagmiddag bijeen gekomen naar aanleiding van deze zaak. Het staatshoofd heeft tijdens de meeting zijn ernstige bezorgdheid geuit over de openlijke bedreiging. De regering ervaart deze zaak als een serieuze dreiging tegen de rechtsstaat en schending van de openbare orde en rust. Eerder op de middag hadden de ministers Albert Ramdin (Bibis) en Kenneth Amoksi (JusPol) een spoedonderhoud met het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten.

Bij die ontmoeting waren ook de redactionele leiding van de Ware Tijd, Pinas en andere verslaggevers aanwezig alsook het hoofd van de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname en het hoofd van het Arrestatie-Team. Minister Ramdin bracht tijdens het onderhoud naar voren dat het voor de regering onacceptabel is dat militaire wapens, in dit geval handgranaten, in handen zijn van onbevoegden. Het A-Team is paraat om de daders aan te houden. Het onderzoek naar deze zaak wordt gedaan door de afdeling Kapitale Delichten.

Het feit dat er nu handgranaten in het spel zijn is een indicatie van wat in het wapenarsenaal van de daders verwacht mag worden, concludeert Marciano Williams, hoofd van het Arrestatie-Team. De leden van het Arrestatie-Team zijn volgens hem competent en getraind om verdachten aan te pakken. Op instructie van president Santokhi werd vanuit het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) voor persoonlijke beveiliging van Pinas gezorgd. “Voor de komende twee weken wordt u onder surveillance geplaatst,” hield minister Amoksi de verslaggever tijdens de meeting voor. Hij voegde eraan toe dat mensen geen munt moeten slaan uit “bepaalde situaties”.

Hoewel de regering rekening houdt met alles wil minister Ramdin de bedreiging met handgranaten “nog niet in een breder context”. “Het vinden van explosieven die normaliter niet in iedereens handen mogen zijn kan niet geaccepteerd worden,” aldus Ramdin. Wat zich heeft voorgedaan is een situatie die door geen enkele regering getolereerd kan worden. “In onze opzichten is dit intimidatie van hoogste graad. Dit kan nooit getolereerd worden in een democratisch bestel,” voegt hij eraan toe. De bewindsman stelde dat de persvrijheid in alle opzichten beschermd en gewaarborgd dient te worden. Journalisten moeten in vrijheid en zonder druk of intimidatie hun werk kunnen doen.

SVJ-woordvoerder Nita Ramcharan wees erop dat de regering bescherming en waarborging van persvrijheid niet alleen met de mond moet belijden. Het moet geen vrijblijvende lippendienst zijn. Van de regering en zeker van de president worden op dat stuk daden verwacht. Tot nu toe zijn die echter uitgebleven. Verschillende diensten waaronder DNV, Counter Intelligence Unit, Nationaal Leger, Openbaar Ministerie, KPS en andere justiti?le werkarmen buigen zich, aldus miniter Ramdin, vanaf de vondst van de explosieven werden gemeld over deze zaak. Het is aldus de bewindsman een ernstige inbreuk op de democratie wanneer een dergelijke ontwikkeling zich voordoet. Vandaar dat president de Nationale Veiligheidscommissie bijeen heeft geroepen.

Zowel Ramdin als Amoksi benadrukten dat er een diepgaand en serieus onderzoek wordt verricht om de onderste steen naar boven te halen en dat vervolging en bestraffing van de daders kan plaatsvinden. Minister Amoksi gaf aan dat intussen al camerabeelden zijn veiliggesteld, maar ook op buurtbewoners in de directe omgeving van de woning van Pinas zullen worden benaderd voor assistentie. Vanuit de SVJ werden de grieven van journalisten naar voren gebracht over de wijze waarop de regering vanaf de mishandeling van Pinas twee weken geleden is omgesprongen. De indruk bestaat dat de regering pas tot serieuze maatregelen is overgegaan nu er een bedreiging met explosieven is gelanceerd.

