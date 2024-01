Vehiculonan cu no a wordo gekeurd pa participa den fakkel mester haci cita na DTI e siman aki

The content originally appeared on: Diario

Francis Quandt cu suplica pa haci cita na DTI:

ORANJESTAD (AAN) – Francis Quand, di Departamento di Inspeccion Tecnico di Aruba, a comenta den entrevista cu DIARIO, cu diasabra ora cu DTI a controla den e parada di Fakkel, algun vehiculo no tabata tin nan papelnan na ordo, manera nan registracion, seguro y keurings bewijs.

Pa e dia mes cu nan a controla esaki a bay hopi bon, pa DTI y pa KPA. Esaki e prome biaha, despues di hopi aña, cu autoridad concerni tin un accion di control grandi.

Quandt a splica cu tabata tin truck grandi cu no tabata keur for di 2019, y nan ta grandi y pisa y nan mester a check nan luz, brake, etc. Tur e trailernan si a cumpli bon, nan tabata tin nan cadenanan, pero tabata tin un grupo cu no por a participa pasobra nan trailer no tabata cumpli cu nan keurmento, manera mester ta.

Quandt ta haci un suplica pa e siman aki pasa haci un cita na DTI pa nan keur nan vehiculo pa asina por participa den e siguiente actividadnan di carnaval.