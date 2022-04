Veel vragen in parlement over introductie biometrisch paspoort

20/04/2022 00:00

-

Ivan Cairo





PARAMARIBO –

Bij de behandeling van de ontwerpwet Reisdocumenten dinsdag in het parlement hebben assembleeleden een scala aan vragen opgeworpen. Oppositieleden vroegen zich wat de prioriteit is om dit wetsontwerp nu te behandelen terwijl er een economische crisis heerst en burgers dagelijks worstelen om te overleven laatstaan dat ze naar het buitenland kunnen reizen.

Het nieuwe paspoort zal een chip bevatten met daarop de

biometrische gegevens van de houder. Een nationale paspoort zal

voor volwassenen SRD 1.000 kosten en voor minderjarigen SRD 750.

Suriname wordt vermoedelijk het eerste Caricomland dat biometrishe

paspoorten zal uitgeven.

De huidige reisdocumenten die in Surinme worden uitgegeven zijn

op basis van de Paspoortinstructie, wat een bijlage is bij een

resolutie. In de memorie van toelichting geeft de regering aan dat

de Paspoortinstructie in weinig tot geen beveiligingsmaatregelen

voorzag voor het voorkomen van misbruik en vervalsing van de

reisdocumenten, inclusief identiteitsfraude.

Misbruik

“Geconstateerd werd dat de Paspoortinstructie het te gemakkelijk

maakte voor een houder om na elke vermissing een reisdocument te

verkrijgen, ook al vonden de vermissingen kort na elkaar plaats.

Dit werkte de mogelijkheid voor misbruik van reisdocumenten in de

hand”, aldus de regering.

Gezien het niveu van regelgeving waarin de regels voor

reisdoumenten waren vastgesteld, konden er geen strafrechtelijke

santies hierin worden opgenomen. Het is noodzakelijk, aldus de

regering, om het niveau van de regelgeving te wijzigen en regels

vast te stellen voor het verstrekken van reisdocumenten met

inachtneming van de technologishe ontwikkelingen, het bevorderen

van de veiligheid en beter voldoen aan de internationle

standaarden.

De wet heeft onder andere als doel het uitgeven van

fraudebestendige reisdocumenten. Dit zal leiden tot een verbeterd

elektronish beheer om identiteitsfraude waaronder look-likefraude

tegen te gaan. In de ontwerpwet zijn vijf type reisdocumenten

opgenomen: nationale-, zaken-, diplomatieke-,dienst- en

noodpaspoort. In artikel 2 is evenwel opgenomen dat bij

staatsbesluit er andere reisdocumenten kunnen worden vastgelegd en

de regels hieromtrent.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Kishan Ramsukul,

is het daar niet mee eens. “Ik kan mij hier niet in terugvinden.

Aan de ene kant geven we aan dat het niveau van de regelgeving laag

was, maar hiermee wil men middels staatsbesluit andere

reisdocumenten en de regels daarvan vastleggen. Kan de regering ons

aangeven wat voor mogelijke reisdocumenten er nog kunnen zijn?” Ook

andere assembleeleden zijn van oordeel dat er buiten de wet om er

geen andere mogelijkheid moet zijn om reisdocumenten uit te

geven.

Illegale vreemdeling

Ook over de bepaling dat een illegaal in Suriname verblijvende

vreemdeling van wie er geen vertegenwoordiging van zijn/haar land

in Suriname gevestigd is, een noodpaspoort kan aanvragen zijn

vraagtekens gerezen. “Is dit de internationale norm? Moet er geen

contact opgenomen worden met het land van de persoon?” wilde

Ramsukul weten.

Volgens commissielid Ebu Jones zijn er bij internationale

verdragsregels procedures vastgesteld hoe een vreemdeling in

voornoemde situatie een reisdocument kan krijgen. Het is volgens

Jones niet de taak van Suriname om vreemdelingen noodpaspoorten te

geven. Internationaal is gebruik, zegt het assembleelid, dat een

illegale vreemdeling, wordt uitgezet naar het land van waaruit die

het laatst is vertrokken. De vreemdeling hoeft dus niet perse naar

zijn/haar land te worden teruggestuurd, meent Jones.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina