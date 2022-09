VCC International ta celebra 30 aña di existencia!

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): VCC International NV ta un compania di software na Aruba cu a cuminsa chikito y a crece bira un consultancy international cu ta yuda su clientenan na maneranan nobo y innovativo door di implementa diferente solucionnan.

E luna di september VCC ta celebra su 30 aña di existencia.

VCC, cu ta para pa Vermaas Computing & Consulting a cuminsa na 1992 ora Bert Vermaas a laga atras e corporate lifestyle y e stress na Hulanda y a muda bin Aruba. Akinan for di e cas na Angochi, Bert a lansa AS Aruba NV, y a cuminsa ofrece su experticio profundo riba tereno di IT y accounting na companianan local. E tempo ey tabata tin un pakete di software so, Grote Beer, y su yui muhernan di 7 y 8 aña tabata fungi como su ‘secretarianan inoficial’, tumando yamada di cliente.

Na 2010 e compania a rebrand su mes pa VCC International ora a cuminsa extende servicionan na cliente pafor di Aruba. Actualmente VCC ta sirbiendo un cantidad di 700 cliente den Caribe, Sur America y Central America.

Durante añanan tambe e ekipo y e portfolio di VCC a crece y añadi programanan global manera Exact ( ERP), M-Files (document management), Commence (CRM), Qlikview, Crystal Reports, Sumatra (Bi tools) y e famoso Payroll Pro HRM cu ta e programa di payroll desaroya na Aruba mes door di Gamma It Solutions, cu desde comienso ta un socio sumamente importante pa VCC.

E forsa principal pa e crecemento di VCC ta sigur e actitud di Bert pa ‘cumpli cu bo palabra’ y esey ta un actitud cu henter e ekipo ta trece na mesa. En general e meta principal di VCC ta pa duna support di alta calidad riba softwarenan di alta calidad. Alabes un trato igual pa tur cliente y pa tur empleado ta hopi importante. E igualdad aki, combina cu un dedicacion grandi pa sirbi clientenan cu tremendo servicio, ta locual ta caracterisa VCC. Den tur proyectonan, e ekipo di VCC lo traha sin fin te ora e trabou ta cla, sin worry si esey ta inclui trahando anochinan y weekends.

“Cada email cu drenta mester wordo contesta den 24 ora, cada contesta ta wordo monitora pa sigura calidad y cada telefon mester wordo contesta despues di tres ring. Di otro banda tin transparencia y confianza den ful e ekipo tambe, cu libertadnan y flexibilidad den manera di traha”, Bert ta splika. Nos ta provee e team cu trainingsnan sea individual of den colectivo y pa coleganan nobo caracteristicanan mas importante pa nos ta honestidad y entusiasmo pa siña,” Bert ta conclui.

Actualmente e plan ta pa sigui innova e portfolio di softwarenan, sigui crece den cantidad di clientenan y keda ofrece tremendo servicio na clientenan existente pa asina tin un base solido pa ora Bert su yui mayor Jane Wever-Vermaas, cu actualmente ta trahando den sales & marketing, pa tuma over e compania den futuro. Asina sigurando e nivel di profesionalismo y client-first approach ta keda intacto.

VCC International kier gradici di curason su ekipo, su clientenan y su socionan, cu tur a aporta na e logro di 30 aña di existencia!