Varios politico local ta ‘pro-RAft’ dilanti TV camera pero den scondi nan ta contra

The content originally appeared on: Diario

​

Marco Berlis mustrando cu prueba riba papel

ORANJESTAD (AAN): Siman a habri cu e revelacion haci door di parlamentario Marco Berlis di MEP. El a djis mustra cu prueba, loke e opinion real di Oposicion na Aruba ta consisti exactamente di dje!

No ta pornada e rapport di CBA ta bisa cu mas cu 90% di pueblo no ta confia politiconan. E politica den oposicion ta tradicionalmente contra tur cos bon of malo y ta resorta hopi na gañamento pa trata na confundi pueblo. Aunke tin hobennan den politica, nan ta keda hunga e politica bieu. Pesey semper mi ta sali cu evidencia y documento pa pueblo por wak y lesa pa su mes. Den su analisis, pueblo por mira un biaha mas e hipocresia di coleganan den oposicion, cu ta bisa un cos dilanti TV camera pero otro riba papel.

Partido MAS: Esaki ta e puntonan di MAS den e verslag di Staten 20 di mei 2022 pa Tweede Kamer. Marisol den su politica di decepcion ta vocifera completamente contrario di loke el a skirbi den su verslag:



Riba pagina 15, e prome frase di nan zienswijze ta expresa lo siguiente: “Pa loke ta trata e meta ambicioso pa yega na un finansa publico sostenibel, MAS ta haya cu esaki no a worde pensa ni planifica bon door di Hulanda.

“E ta importante cu e normanan di e presupuesto ta realistico y alcansabel, sino e no tin sentido pa pone nan den e ley.”

“Hulanda tabata tin mucho poco atencion pa e hecho cu ora pone metanan hopi ambicioso pa e presupuesto di Aruba, esaki lo forma riesgonan serio pa e capacidad di crecemento economico pa Aruba.

Na pagina 16, bao di e punto “Aandachtspunten en Wenselijkheid” Marisol ta bisa: Diversificacion di e economia Arubano ta bon, solamente si inversionan por worde haci. E ta bay akinan pa cientos di miyones di Florin cu Gobierno di Aruba ta bay tin mester. “Metanan di presupuesto por stroba e inversionnan ki. Ni den e ley, ni den e splicacion ta worde informa con Hulanda ta pensa riba e aspecto aki. E pregunta ta, con e RAft lo haci cu metanan di presupuesto, pa esakinan no a bay stroba e inversionnan internacional yega Aruba.

Partico Accion21: Punto nr. 1 di Mansur su zienswijze: Normanan irrealistico exigi di Aruba su presupuesto. Na Mei 20 2022, riba pagina 16 te cu 17 den e “Verslag voorstel van Rijkswet houdende regels voor het Financieel Toezicht op Aruba,” Miguel Mansur (Accion 21) a expresa den preguntanan pa Hulanda cu e no ta di acuerdo cu diferente puntonan di e RAft, y si esakinan no worde contesta ni considera, anto e ora ey e RAft den su forma original ta irrealistico pa nos pais. Mansur ta elabora: “Teniendo cuenta cu e hecho cu RAft ta pone enfasis riba e urgencia pa baha nos ratio di debe/GDP te na un 50% pa 2040, cual lo haci esaki mas sostenibel, y cu adicionalmente e ley ta exigi un 1% di surplus riba tur presupuesto, mientras nos debe/GDP-ratio actual ta mas o menos 115%, mi ta conclui cu e normanan/exigencianan aki ta probablemente inposibel pa realisa sin un re-financiamento di nos debe nacional, door di Hulanda na un tarifa/porcentahe mas preferencial. (Pag.17)

Esnan Independiente: Pa loke ta trata e dos Parlamentarionan independiente, ainda nan no a sali hustifica ni splica pakico nan a flip-flop riba nan posicion di RAft. Pa hopi aña como candidato y despues como Parlamentario di AVP nan a bringa RAft den IPKO, den nan scol politico, den rueda di prensa, a contribui cu zienswijze di AVP cu a bay Tweede Kamer di Hulanda y Parlamento. Tur esaki ta bon documenta. Despues di algun luna, cu presion politico di coleganan den oposicion diripiente ambos a flip flop di contra pa pro RAft. Ainda pueblo ta wardando splicacion con un politico por cambia di posicion sin responsabilisa su mes dilanti pueblo.

Con politiconan por ta contra RAft riba documento pa Tweede Kamer pero pro RAft dilanti camera? Oportunismo politico?