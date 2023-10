Varios hende local birando victima di Scam riba Social Media

The content originally appeared on: Diario

Nan ta perdiendo basta placa

*Cuidao cu tur sorto di scam

ORANJESTAD (AAN): Si diripiente bo tende un hende puntra bo, unda na Aruba e por cumpra $500 na Apple Gift Cards, of $200 na Google Play Cards, por fabor tuma nota cu e persona aki lo por ta birando victima di un plan di Scam cu ta traspasa fronteranan internacional.

E tipo di extorsion aki ta hisando cabes na Aruba, y hendenan cu apenas algun tempo pasa porfin a logra cuminsa traha cu Facebook of cu Instagram riba nan smartphone, no tin e nocion suficiente ainda pa identifica ki ora un persona ta papiando disparate cu nan, of ora un persona ta bisando berdad.

Si diripiente un persona manda bo un mensahe pa bisabo cu e por triplifica bo placa den menos di un siman. Djis por fabor delete e mensahe y blokea e persona. Esey ta loke mayoria hende normal na Aruba lo haci.

Pero si abo ta dicidi na cuminsa papia cu nan, y cuminsa guli manda abao tur storia cu e papia cu bo… bo ta sigur cu aki algun dia lo bo ta plan bari of kizas cu un debe grandi riba bo cabes, y lo peor ta cu kizas bo a haci bo cuenta di banco full bashi, afectando bo famia. Y e placa mes hamas bo por haye bek. Pasobra mayoria di e scammernan aki ta sinta un caminda na Africa ta gosando di bo placa, y hari tras di bo lomba pa e actitud insolito di bo na Aruba.

Tur sorto di Cryptocurrency Scam: Tene cuidao cu tur sorto di scam cu ta circulando riba Social Media, y principalmente riba Instagram nan ta keda gara victimanan inocente tur dia. Bo ta mira un sker special pa corta mata pa solamente $26 riba un propaganda di Instagram? No bay gasta bo placa, pasobra nunca lo bo haya e aparato. Pasobra e sker special ey ta costa casi $300 den bida real. Ta djis placa bo ta benta afo.

Diripiente un persona ta bisabo cu si bo manda 500 Dollar na Apple Gift Card, den menos di un siman lo bo haya $1.700 bek… djis sea avisa cu nada di esey lo ta berdad. Ni maske e bisabo cu lo bo haya esey danki na BitCoin tampoco.

Nan lo dunabo un account riba un website, y ora bo wak esaki, bo ta mira bo account number y di berdad bo ta mira con el a subi di $500 pa $1.700. Tin algun cu hasta ta lagabo saca $200 bek. Pero ora cu e placa ey sigui subi riba e website pa $4.000 of mas, y si diripiente bo kier saca full e placa bek, eynan bo ta bin nota cu nan ta sigui pidi $500 mas di Apple Gift Card pa bo cubri “gastonan”. Y e victima na Aruba ta haye ta sigui busca forma pa cumpra esaki.

Djis tene cuenta, cu e website cu bo ta mira con e $500 a bira $1.700 y despues yega $4.000 no ta un website di berdad. Nan mes ta skirbi e numbernan ey na un forma falso, y abo na Aruba ta keriendo incorectamente cu bo inversion di 500 Dollar a bira uno di 4.000 Dollar. Mas nan ta sigui pidi pa bo manda placa pa bo no perde 4.000 Dollar, y mas desespera e victima na Aruba ta bira.

Recien mes riba e pagina di Vraag en Aanbod di Facebook, por a mira un señora local na forma desespera ta pidi publico con e por haya urgentemente $500 na Apple Gift Card pa cumpra. Varios persona a adverti e señora pa e tene cuidao, pasobra e lo ta birando victima di Scam. E señora a rabia cu tur hende cu tabata bis’e esey, y dado momento el a hasta stop di sigui puntra.

Esey ta e problema cu victimanan di Scam asina. Nan ta kere e scammer mas compara cu cualkier amigo, nan casa, of hasta nan yiunan. Siendo tur e $500 cu e victima a manda pa nan… ya a bay den saco di e Scammer. Pasobra e account di BitCoin cu el a priminti, ta ficticio y no ta existi mes.

Na Aruba varios persona a cay pa un Instagram profile di un tal Fiona Williams cu a wordo horta door di scammers. Nan ta sigui usa e Instagram aki pero djis pa sigui busca mas victima y ta exigi pago di $500 via e.o. PayPal pa bo triplifica bo placa den tres dia cu BitCoin. Sinembargo tur esaki ta ficticio y lo bo perde bo placa.

Cuidao cu Scam di Romance: Hopi hende rond mundo ta cayendo pa e asina yama ‘Romance Scam’, unda nan ta chat cu un hende online y ta keriendo cu di berdad nan ta papiando cu un famoso actor of actriz, cu diripiente mester di yudansa cu algo. Nan ta hasta basila nan victima asina hopi, te cu dado momento e victima di berdad ta keriendo cu e ta chat cu e.o. actornan manera Alex O’Loughlin, of Nicolas Cage, of Shemar Moore, of Jonathan Bennett,

Tur cos ta cuminsa ora bo ta pone un comentario riba un berdadero pagina di un actor of actriz, y diripiente bo ta haya un mensahe cu bo ta kere ta bin di e celebridad ey. Hopi hende cu ultimo añanan a cuminza surf riba Social Media, ainda no sa con pa ripara si e persona cu ta papiando cu nan ta e berdadero actor, of un impostor.

Y asina nan ta cay den e trampa, y ta enamora ciegamente, y ta kere cu nan mester bay yuda e actor aki cu placa pa yuda fundacionnan caritativo internacional. Siendo cu e actornan aki di berdad, tin full un compania di accounting, y asistentenan personal, y di nan PR Agency pa atende e cos aki.

Si acaso un supuesto artista ta informando bo famia cu e mester di su yudansa pa manda number di un Apple Gift Card di $500 via email of chat, por fabor trata di papia cune seriamente. Purba splike cu e ta cayendo victima pa un Scam, y na prome instante e victima lo bay bisabo cu ta abo ta loco, y e ta sigur cu ta e artista internacional ey a enamora di dje, un Arubiano!

Cuidao cu Scam di transporte: Tin varios Arubiano cu a haya nan ta atende cu e.o. supuesto trahadornan rico riba Plataforma di Bora Petroleo den sea Lama Mediteraneo, Lama di Noordzee, cu ta pidi yudansa di nan victimanan na Aruba pa cierto yudansa.

Tambe ta haya hendenan di Zuid Oost Asia cu ta pidi yudansa pasobra nan kier manda un caha rumbo pa Aruba, y ta pidi si nan por mande na bo adres y lo bo wordo compensa pa e molester. Por fabor no duna ningun hende bo adres ni number di telefon. Tampoco no duna nomber di bo yiunan si acaso bo tin ta studiando na Europa of na Merca.

Pasobra diripiente bo ta bay haya un mensahe cu ta haci comosifuera e ta bin di Customs and Border Protection di Merca, of tambe di US Postal Service, cu ta gaña bisabo cu tin un paki pega na New York den Aduana y cu nan a haya cos ilegal den dje.

Nan ta bisa cu nan lo no haci nada, y laga e paki pasa numa si acaso bo manda $500 na Apple Gift Cards of na Google Play Cards.

CBP di Merca y tambe hamas US Postal Service, ni FBI lo no bay exigi nunca pago di un ciudadano wordo haci cu Gift Cards. Esaki ta suficiente indicacion cu bo ta atende cu un Scam.

Tin hende cu a perde miles di Florin na Aruba caba, pasobra nan a bay atras ciegamente tras di e artistanan di Scam aki cu tin un forma magistral di combersa cu bo, y abo ta keriendo cu porfin bo a haya solucion pa sali di pobresa… e mal noticia ta cu bo ta keda mal pega cu debe astronomico riba bo cabes.