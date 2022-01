Varios docente sorprendi pa e reaccion di mayornan

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den fin di siman ora cu a plama e informacion cu posiblemente entrante Diamars 1 di Februari 2022,

cu docentenan lo bay cuminza traha 1 ora mas laat, pues e ora scol lo start sea 8:30 am of ta 9:00 am, inmediatamente monton di reaccion a plama riba Social Media.

Docentenan ta pensa cu como cu nan ta cobrando 12,6% menos cada luna di nan salario, pues e ora nan tambe lo kier bay traha 12,6% menos cada dia. Pa tal motibo via di nan Sindicato nan ta pushando pa asina tur dia scol cuminza 1 ora mas laat.

Mientras tanto den reunion cu Gobierno teni riba Diasabra, ainda e asunto aki no a wordo acorda. Reunion lo sigui awe Dialuna.

Loke hopi docente a keda sorprendi cune, ta e reaccion nada amistoso cu por a lesa tur caminda di mayornan. E ta confirma tambe e pensamento cu hopi hende rond mundo aparentemente ta carga den nan mente, esta cu como cu un “docente no ta traha pa un compania cu ta produci entrada”, kizas pesey nan no mag di reclama?

Docentenan tambe a bay bek den defensa, y a splica cu loke nan ta haciendo pa alumnonan ta e esencia y e reconocimento pakico nan merece haya nan salario 100%. Alumnonan cu awendia no ta pone hopi atencion mas na les, ta loke ta pone docentenan traha extra duro pa duna nan guia. Docentenan cu ta usa nan mesun placa pa cumpra material pa les, y na comienzo di Aña Escolar, nan mes ta cumpra verf pa duna e klas un kwashi, y hasta cose cortina nobo pa pone na bentana.

Y ora cu scol caba merdia pa 1:00 pm, e docente no ta subi auto y bay cas! E ta keda warda na scol te ora cu e ultimo alumno a bay cas. E tin di warda na scol pa Lerarenvergadering. Asina tin mas cos pa haci. Den fin di siman tambe bo ta haya nan na scol ta fix cierto asunto.

Pues e trabao di un Docente ta valioso, y aunke e no ta un ‘winstgevende werk’ y no ta yena e caha di placa di Gobierno, bo tin di pensa cu nan ta produci lidernan pa futuro den e alumnonan. Corda cu e trabao di un Docente no ta uno facil. Ademas di a haci hopi sacrificio pa haya e educacion pa converti den un Docente, awendia e ambiente rond di alumnonan tambe ta uno tin biaha hopi tenso, sin ningun trankilidad ora cu bo ta purba di pone un alumno riba caminda corecto, pero bo ta haya reclamo pisa y infunda di mayornan cu no ta mir’e asina.

Pero toch e reaccion di mayornan a laga algun docente keda tiki desanima. E tabata manera un baño di awa frieu di ricibi reaccion asina di e mayornan cu a bira furioso ora di haya sa cu kizas nan lo cuminza traha 1 ora mas laat mainta.