Van Zichem aast op amateur wereldtitel MMA

15/04/2022 20:02

Ricky Wirjosentono

Shaquille van Zichem (l) met Josh Mercado (m) en Jimmy na een trainingssessie.



PARAMARIBO –

“Ik wil naar huis komen met een titel. Anders kom ik niet.” MMA-vechter Shaquille van Zichem geeft met deze uitspraak zijn intenties duidelijk weer in gesprek met de Ware Tijd. De Surinamer is voor een halfjaar in de Verenigde Staten om er te trainen en wil met de amateur wereldtitel terugkeren. Zaterdag zet hij alvast een eerste stap daartoe met een gevecht tegen de Amerikaan Tyler Gundersen.

In The Goat Shed Academy wordt hij momenteel klaargestoomd voor

het gevecht in Havert L. Fenn Center in Miami. Van Zichem greep

deze kans met beide handen aan, hoewel zijn tegenstander een

ervaren vechter is. “Het team gelooft dat ik van hem kan winnen.

Het is nu weer tijd om een gladiator te zijn.”

Van Zichem heeft videomateriaal van Gundersen. “Dit is de eerste

keer dat ik een video heb gehad van iemand om te bestuderen. Dit is

echt goed.” Uit de beelden haalde hij dat de Amerikaan in zijn

laatste gevecht alles deed met zijn rechterbeen. “Hij kan een

aantal stratgieen toepassen en de takedown. Hij ziet er iets groter

uit en langer, maar dat is geen probleem.”

De Surinamer is er ook van op de hoogte dat zijn tegenstander

haast al zijn wedstrijden middels grappling afmaakt, maar toont

zich onbevreesd. “Ik ben niet hier om te spelen. Ik moet die belt

halen en dan kan je niet safe spelen. Zo alleen kan het lukken.

Mijn confidence level is hoog. I’m gonna smash this boy!” aldus de

26-jarige Van Zichem tegen de Ware Tijd.







