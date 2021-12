Van Trikt, Kromosoeto, Hausil horen 31 januari vonnis

23/12/2021 05:54 – Van onze redactie

Robert-Gray van Trikt (l), Faranaaz Hausil (m) en Ginmardo Kromosoeto horen op 31 januari 2022 wat hun lot wordt.

PARAMARIBO – De rechter zal op 31 januari 2022 vonnis wijzen in de strafzaken tegen Robert-Gray van Trikt, Ginmardo Kromosoeto, Faranaaz Hausil en Ashween Angnoe. Het kwartet zou woensdag voor de rechter moeten verschijnen, maar al op 16 december had de communicatieafdeling van het Hof van Justitie gemeld dat de uitspraak in de strafzaken wordt uitgesteld en verschoven naar januari 2022.

De kantonrechter heeft woensdag bepaald dat de strafzaken op 31 januari 2022 op de rol staan. Het uitstel was het eerste in de zaken van Van Trikt, Angnoe en Kromosoeto. Op 31 januari 2022 hoort eerst Hausil om negen uur ‘s morgens vonnis. Om half ??n ‘s middags volgt de uitspraak tegen Kromosoeto en om half vier ‘s middags worden vonnis gewezen tegen Van Trikt en Angnoe.

In mei had het Openbaar Ministerie (OM) vier jaar celstraf en een boete van SRD 100.000 ge?ist tegen Hausil, voormalig directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens de toenmalig officier van justitie (ovj) Cynthia Klein is onomstotelijk bewezen dat Hausil zich – samen met ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financi?n en ex-CBvS-governor Van Trikt – in vereniging schuldig heeft gemaakt aan verschillende strafbare feiten. “Hausil heeft bewust bankwetten overtreden en monetaire financiering bevorderd”, oordeelde Klein.

Het OM heeft in juli een gevangenisstraf van twaalf jaar en een geldboete van SRD 500.000, ofwel een extra straf van achttien maanden, ge?ist tegen Van Trikt. Tegen zijn ex-zakenpartner luidde de eis vijf jaar en een geldboete van SRD 150.000, ofwel extra twaalf maanden straf. Van beiden zal de tijd in voorarrest worden afgetrokken. In mei eiste het OM tegen Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, vijf jaar en een boete van SRD 150.000 ofwel nog ??n jaar celstraf.

Op 17 december werd Hoefdrad bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en SRD 500.000 boete of twaalf maanden hechtenis wegens overtreding van de Anticorruptiewet, misbruik van staatsmiddelen, deelname aan een criminele organisatie en ambtsverduistering. Ook is directe gevangenneming bevolen. De verdediging had vrijspraak bepleit wegens gebrek aan bewijs. Zijn advocaat Murwin Dubois gaat in ‘verzet’ tegen dit verstekvonnis en daarna zal eventueel hoger beroep worden ingesteld. Bij de verzetzaak zal de voortvluchtige Hoefdraad lijfelijk aanwezig moeten zijn.

