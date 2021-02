Van Emden bereid opengevallen NDP-plek in DNA in te nemen

Wilsientje van Emden (48) zal zeker bewilligen, als ze wordt aangewezen om de opengevallen plek door het uittreden van Sergio Akiemboto in De Nationale Assemblee (DNA) in te vullen. Zij staat tweede op de NDP-lijst van Brokopondo voor de verkiezing van 25 mei. Akiemboto verloor donderdag een kortgeding dat hij had aangespannen om zijn op 5 januari opgegeven plek in het parlement weer in te nemen. “De NDP heeft mij op de DNA-kandidatenlijst geplaatst en dat zegt al alles”, antwoordt Van Emden op de vraag of ze niet eerst een sein van de partijleiding moet krijgen om de DNA-post in te vullen. Zij kijkt nu de kat uit de boom. Akiemboto heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.