Van der San begint kort geding tegen OW vanwege omstreden bouwsel

Eugène van der San, voormalig directeur op het kabinet van de president, heeft een kort geding tegen het ministerie van Openbare Werken (OW) en een ondernemer aangespannen vanwege een gigantisch bouwsel dat tegenover zijn huis wordt opgezet. Precies een maand geleden had hij minister Riad Nurmohamed een brief geschreven waarin hij aandringt op stopzetting van de bouwwerkzaamheden. Hij voert aan dat de bouwvergunning niet conformde regels is verstrekt. Ook is de omgeving woongebied en was het niet de bedoeling dat gigantische bedrijven daar

werden opgezet.