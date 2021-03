Vakbonden: ‘Ambtenaren hebben bijna SRD 3 miljard tegoed bij overheid’

De toenmalige regering heeft tijdens de loonsverhoging van de ambtenaren in 2018 de landsdienaren ernstig benadeeld, omdat ze een bepaling van de Fiso-resolutie naast zich heeft neergelegd. Er is toen namelijk geen gebruikgemaakt van de juiste formulering om het exacte salaris te bepalen, waardoor sindsdien de ambtenaren maandelijks honderden Surinaamse dollars minder worden betaald. Dat zei vakbondsleider David Bakker met de resolutie in de hand donderdag tijdens een persconferentie, waarbij hij werd bijgestaan door onder anderen collega’s Imro Edam en Michael Sallons.