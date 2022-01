Vakbond Libi Makandra wacht op uitnodiging

23/01/2022 20:20 – Aidy Pinas

Marcia Clumper, voorzitter van de personeelsbond bij Libi Makandra. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Hoewel de situatie van het personeel van Libi Makandra ernstig is, is Marcia Clumper, voorzitter van de personeelsvakbond bij de instelling, niet geheel pessimistisch. Ze heeft namelijk gemerkt dat de leiding bereid is om te praten en oplossingen te zoeken voor de vraagstukken van het personeel. Dat stemt haar goed.

Het personeel heeft eind vorig jaar met een sitdown actie een signaal gestuurd naar de leiding van Libi Makandra. Clumper zegt dat de bond in december 2021 is ontvangen door het managementteam, waarbij zaken zijn rechtgetrokken en er afspraken zijn gemaakt. E?n daarvan is dat de gesprekken na de tweede week van januari 2022 wederom worden opgestart. “We wachten op een uitnodiging om voort te gaan met de gesprekken. Op dit moment is er nog niets concreets gedaan of toegezegd.”

De bondsvoorzitter verwacht wel dat het managementteam intussen al een goed beeld heeft van de positie van de organisatie, zodat er goed overleg kan plaatsvinden wanneer partijen wederom om de tafel gaan. Libi Makandra valt onder de naamloze vennootschap Med Hulp, een dochteronderneming van de stichting Staatsziekenfonds (SZF). Behalve het managementteam van Libi Makandra heeft het SZF een persoon aangewezen als gesprekspartner.

