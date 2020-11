Doorgaan met het vak Levensbeschouwelijke vorming dat de stichting Onderwjs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) in 2016 op haar voj-scholen introduceerde is zeker zinvol. Dit concludeerde Mildred Castelen in haar afstudeerpresentatie ter verkrijging van de mastergraad Onderwijskunde.