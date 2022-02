Vaccinatie en booster cruciaal

03/02/2022 10:01 – Van onze redactie

Soenita Nannan Panday-Gopisingh hoopt dat de mensen zich blijven vaccineren en daarna ook de boosterprik halen om zich te beschermen tegen de Omicronvariant. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter van de stuurgroep Covid-19-communicatie, dringt erop aan dat mensen hun boosterprik nemen. “Tweemaal gevaccineerd beschermt goed tegen de Deltavariant, maar minder goed tegen de Omicronvariant. Het is gebleken dat de booster wel beter beschermt tegen Omicron. Daarom moeten we dus de booster nemen”, benadrukte Nannan Panday-Gopisingh woensdag in het Covid-19 Journaal.

De arts noemt de vaccinatiegraad in het land “zeer teleurstellend”. “Vooral de eerste prikkers. Het lijkt alsof mensen denken van ‘ach, je wordt toch ziek, dus ik hoef niet te vaccineren.'” Deze houding is totaal verkeerd stipt Nannan Panday Gopisingh aan. “Met vaccinatie en booster kom je er beter van af. Je weet niet wat er met je kan gebeuren als je niet bent gevaccineerd, maar je weet wel dat als je bent gevaccineerd en je redelijk goed gezond bent – je hebt niet al te veel onderliggend lijden – dat je wel goed erdoor heen kan komen, vooral met de booster. Dat is al onderzocht, het is al bekend: de booster beschermt wel tegen ernstige ziekte.”

Tot en met woensdagavond hebben 41.132 burgers hun boostershot genomen. Dat komt neer op 6,84 procent van de totale bevolking en 8,5 procent van de doelgroep. Volgens het dashboard op de Covid-19-vaccinatiewebsite (https://laatjevaccineren.sr/) zijn 233.235 mensen volledig gevaccineerd (twee prikjes), wat gelijk is aan 48,42 procent van de doelgroep en 38,8 procent van de hele samenleving. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze week bekendgemaakt dat vaccinatie, het dragen van de mond- en neusmaskers en het houden van sociale afstand nog steeds effectieve middelen zijn om het coronavirus tegen te gaan.

Ziekenhuisopnames

De voorzitter van de stuurgroep ontkent niet dat ook gevaccineerden besmet raken. “Maar mensen die zijn gevaccineerd, mensen die een booster hebben gehaald, doorlopen de ziekte heel mild en heel snel. Dat is het typische van Omicron: ze zijn misschien net twee, drie dagen ziek en daarna hebben ze bijna geen klachten meer. Natuurlijk moeten ze dan nog wel in isolatie blijven vanwege de besmettelijkheid”, legt ze uit. Maar benadrukt ze ten overvloede: “Vaccinatie en boosteren hebben sowieso een goede invloed op het verloop van de ziekte en dat zien we ook in de rest van de wereld.”

Een andere graadmeter noemt Nannan Panday-Gopisingh, die medisch directeur is van het ‘s Lands Hospitaal, de ziekenhuisopnames. “Er zijn nog steeds meer mensen die worden opgenomen die ongevaccineerd of onvolledig gevaccinveerd en niet geboosterd zijn. Die groep is groter dan de gevaccineerden en geboosterde mensen. En nogmaals het zijn mensen met onderliggend lijden: hypertensie, diabetes, de dialysepati?nten die worden behoorlijk ziek en belanden ook op de intensive care.” Ze geeft toe dat in het begin van de vijfde golf het erop leek alsof de opnamen niet zo een vaart liepen. “Maar nu zien we dat er een sterkere toename is van ziekenhuis- en ook van IC-opnames.”

Mensen komen volgens haar toch wel wat zieker binnen. “Dus de druk begint weer aardig op te lopen.” Nannan Panday-Gopisingh beaamt dat het er inderdaad op lijkt dat Omicron de bovenliggende variant is, “maar Delta is er ook nog steeds en die is juist de variant die de longen aantast. De omicronvariant niet zo zeer, maar ze kan mensen behoorlijk ziek maken, met name mensen met onderliggend lijden. En dat zien we nu echt heel duidelijk in deze golf.”

